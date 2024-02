Nissan lancia il rivoluzionario Interstar-e: al servizio dei professionisti

Nissan rinnova il concetto di mobilità professionale con il lancio del nuovo Interstar,

il gigante della sua gamma di veicoli commerciali, ora disponibile in una versione completamente elettrica. Il Nissan Interstar-e si propone come il compagno ideale per i professionisti moderni, offrendo un mix perfetto di efficienza, capacità di carico e comfort senza precedenti.

Progettato per rispondere alle sfide quotidiane degli eroi del mondo lavorativo, il nuovo Interstar si distingue per il suo design imponente e funzionale. Offre una capacità di carico ai vertici della categoria e una serie di personalizzazioni di serie, garantendo la massima versatilità per ogni esigenza professionale. Nissan rafforza la sua promessa di qualità e affidabilità con una garanzia standard di 5 anni o 160.000 chilometri, estendibile a 8 anni per la batteria della versione elettrica.

Il cuore pulsante dell'Interstar-e è la sua batteria da 87 kWh che assicura un'autonomia superiore ai 460 chilometri, ideale per chi affronta lunghi tragitti o ha un'intensa attività quotidiana. La versione con batteria da 40 kWh, invece, è perfetta per chi necessita di spostamenti più brevi, offrendo un'autonomia di circa 200 km. La ricarica è veloce e intuitiva, con la possibilità di recuperare fino a 252 km di autonomia in soli 30 minuti con la ricarica in corrente continua.

Con il nuovo Interstar-e, Nissan si impegna a favore della sostenibilità, offrendo una soluzione perfettamente in linea con le politiche urbane per la riduzione dell'inquinamento e la tutela della qualità dell'aria. Nicolas Tschann, Light Commercial Vehicle (LCV) Director di Nissan Europe, sottolinea come l'Interstar sia progettato per potenziare le attività di piccole e medie imprese, con una maggiore capacità di carico e un'ampia gamma di personalizzazioni.

La nuova generazione di Interstar si distingue anche per la sua aerodinamica ottimizzata, che riduce la resistenza dell'aria del 20%, garantendo una maggiore autonomia e minori costi operativi. L'area di carico, più lunga di 100 mm e accessibile attraverso un portellone laterale allargato di 40 mm, insieme a un carico utile di 1,6 tonnellate per la versione elettrica, rende questo veicolo estremamente funzionale.

La sicurezza è un altro pilastro fondamentale dell'Interstar, con dispositivi all'avanguardia come la frenata di emergenza, l'avviso di stanchezza del guidatore e il monitoraggio della pressione degli pneumatici. Il sistema di frenata è stato ulteriormente migliorato per garantire la massima efficienza indipendentemente dal carico trasportato.

In vista dell'intera elettrificazione della sua gamma LCV entro il 2026, Nissan conferma il suo impegno verso un futuro più pulito e sostenibile. I preordini del nuovo Interstar saranno disponibili da marzo, con le prime consegne previste per settembre, segnando un nuovo capitolo nell'evoluzione dei veicoli commerciali.