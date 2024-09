Nissan Qashqai, al via la nuova campagna di comunicazione per il crossover icona del segmento

Nissan ha lanciato la sua nuova campagna di comunicazione per il Qashqai, il modello che ha rivoluzionato il mercato dei crossover fin dal 2007.

La campagna, caratterizzata da un video dinamico e originale, sottolinea il design moderno e accattivante della terza generazione del Qashqai, oltre a evidenziare l’inconfondibile piacere di guida e la capacità del crossover di superare le aspettative dei clienti.

Il Qashqai, che ha inventato il segmento dei crossover, continua a distinguersi per il suo impatto visivo grazie a un frontale completamente ridisegnato e interni ancora più eleganti. La vettura si arricchisce inoltre di nuove tecnologie di assistenza alla guida, tra cui la suite Google integrata, rendendo l’esperienza al volante più sicura e intuitiva.

La nuova campagna “Defy the limits, defy ordinary” sarà trasmessa sulle principali reti televisive a partire da domenica 8 settembre. Attraverso questo messaggio, Nissan invita i guidatori a vivere un’esperienza di guida urbana che sfida i limiti della città, portando il piacere di guida a un livello superiore.

Il nuovo Qashqai è disponibile in cinque allestimenti, tra cui il nuovo N-DESIGN, che offre dotazioni premium come sedili in pelle con inserti in Alcantara® e cerchi in lega da 20”. Inoltre, il crossover è ora disponibile anche con motorizzazioni e-POWER, che combinano la brillantezza e l’efficienza tipica delle auto elettriche con un’autonomia superiore ai 1.000 km con un pieno di benzina.

Nissan conferma il suo impegno nel rendere il Qashqai accessibile a tutti con offerte finanziarie competitive, come rate a partire da 159 euro al mese. Questa formula rende ancora più attraente un modello che, dal suo debutto, ha già conquistato oltre 4 milioni di clienti in tutto il mondo, di cui oltre 416.000 in Italia.