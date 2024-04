Nissan, scopri i nuovi servizi premium per una guida senza pensieri

Nissan eleva ancora una volta lo standard dei servizi post-vendita con l'ultimo aggiornamento della sua "Promessa Nissan",

un programma di assistenza pensato per posizionare il cliente al centro di ogni attività. Grazie a nuove opzioni e miglioramenti significativi, il programma è ora più completo, garantendo un'esperienza di guida sicura, confortevole ed economicamente vantaggiosa.

Uno degli aspetti più apprezzati del programma è senza dubbio l'auto di cortesia gratuita. Indipendentemente dalla natura dell'intervento, sia esso una manutenzione ordinaria o una riparazione più complessa, e anche al di fuori del periodo di garanzia, i clienti Nissan hanno sempre garantita la mobilità. È sufficiente prenotare l'auto sostitutiva contattando una concessionaria Nissan e fissando un appuntamento.

Per chi viaggia frequentemente, la tranquillità è assicurata con l'assistenza stradale gratuita disponibile 24 ore su 24, tutto l'anno. Questo servizio copre anche le vetture fuori garanzia, purché la manutenzione sia stata effettuata regolarmente presso un'officina autorizzata Nissan. Ogni tagliando effettuato garantisce 12 mesi di assistenza stradale, offrendo assistenza immediata in caso di necessità.

Aggiungendo un livello ulteriore di cura e attenzione, Nissan introduce un assistente personale gratuito che aiuta i clienti a ricordare le scadenze importanti come i tagliandi e le revisioni obbligatorie. Questo servizio assicura che le vetture siano sempre mantenute in condizioni ottimali, rispettando i termini di legge e massimizzando la sicurezza.

Per chi cerca ancora più tranquillità, la Promessa Nissan ora include l'opzione per estendere la garanzia fino a 5 anni o 150.000 km. Il pacchetto "Nissan Extesa" permette agli utenti di estendere la garanzia convenzionale, con la possibilità di trasferire tale estensione al nuovo proprietario in caso di vendita del veicolo. Inoltre, se la vettura dovesse essere rubata o distrutta in un incidente, il costo dell'estensione di garanzia è rimborsabile.

Il pacchetto di manutenzione prepagata "Nissan Experta", permette ai clienti di acquistare fino a cinque tagliandi a prezzo bloccato, proteggendoli dall'aumento dei costi di manodopera e ricambi nel tempo. Questa opzione è anche trasferibile in caso di vendita del veicolo e può essere acquistata entro il primo anno dalla data di immatricolazione.

Con l'uso esclusivo di ricambi originali e l'assistenza di tecnici specializzati, Nissan si impegna a mantenere la massima qualità e affidabilità in ogni intervento. In aggiunta, la Promessa Nissan è destinata a crescere ulteriormente con l'introduzione di nuovi servizi e iniziative per un futuro più sostenibile.