Nissan X-Trail e-POWER star del Vertical Winter Tour 2023 di Radio Deejay

Il nuovo X-Trail e-POWER è official electrified car del Nissan e-POWER Vertical Winter Tour 2023,

il parco vacanze itinerante organizzato da Radio DEEJAY, che farà tappa nelle più importanti località sciistiche italiane.

La manifestazione, giunta alla sua quattordicesima edizione, parte da Cervinia per tre giorni di puro divertimento all’insegna dello sport, della musica e dell’emozione, con il dj set di Mario Fargetta, la fiaccolata dei maestri di sci e fuochi sotto il Cervino. Il Nissan e-POWER Vertical Winter Tour proseguirà poi alla volta di San Martino di Castrozza (TN), Andalo (TN), Alleghe (BL), Canazei (TN), Prato Nevoso (CN), Aprica (SO), Pila (AO) e Folgarida Marilleva (TN), ultima tappa prevista per l’11 e 12 marzo 2023.

Nissan X-Trail e-POWER sarà presente in tutte le 9 tappe del tour, dove gli amanti della montagna avranno l’occasione di conoscere e provare l’unico SUV elettrificato 7 posti della sua categoria. X-Trail e-POWER è la vettura pensata per la famiglia e per l’avventura e guidarlo in ambiente montano permette di apprezzarne a pieno i suoi tanti punti di forza. Il grande spazio a bordo, l’esclusivo propulsore e-POWER, le tecnologie che rendono la guida comoda e sicura e l’innovativo sistema di trazione integrale Nissan e-4ORCE fanno di X-Trail e-POWER un compagno di viaggio ideale. Scarponi nel bagagliaio e sci sul tetto, Nissan X-Trail e-POWER è pronto per ogni sfida e per ogni avventura, all’insegna delle prestazioni, del comfort e del piacere di guida.

e-POWER: l’elettrico senza spina

e-POWER è il propulsore elettrificato brevettato da Nissan, dal funzionamento semplice e rivoluzionario. C’è un motore elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia. Il nuovo Nissan X-Trail e-POWER è scattante e silenzioso come un veicolo elettrico, ma senza ricarica alla spina. Infatti, basta fare il pieno di benzina per viaggiare in elettrico per 950 chilometri. Il motore termico è molto efficiente grazie al rapporto di compressine variabile, un altro brevetto Nissan, e si accende solo quando è necessario ricaricare la batteria, garantendo così bassi consumi e basse emissioni.

e-4ORCE: la tradizione Nissan 4x4 incontra il futuro

e-4ORCE, un altro brevetto Nissan, è il sistema di trazione integrale pensato per motori elettrificati. Frutto dell’esperienza Nissan nel 4x4, e-4ORCE è costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, gestiti da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione frenante sulle singole ruote. e-4ORCE garantisce sicurezza, controllo e comfort su asfalto e sterrato, anche in caso di pioggia o neve. Se il sistema rileva un cambio di aderenza delle ruote, regola automaticamente la forza motrice con una velocità 10.000 volte superiore rispetto a un sistema 4WD meccanico tradizionale. Inoltre, il bilanciamento dei pesi fra i due assi e la frenata rigenerativa anche sul motore posteriore garantiscono massima maneggevolezza e massimo comfort.

Comfort e sicurezza ai vertici della categoria

Nissan X-Trail e-POWER è equipaggiato con il sistema di assistenza alla guida ProPILOT Assist con Navi-link, che regola accelerazione e frenata nella singola corsia; legge i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità ai limiti indicati; acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe autostradali. Il sistema, inoltre, può intervenire sullo sterzo per evitare il cambio di corsia se è presente un altro veicolo nella zona di angolo cieco. In fase di retromarcia, può azionare i freni se rileva un ostacolo in movimento nelle vicinanze. Su X-Trail presente anche l’e-Pedal Step, che permette di accelerare e rallentare la vettura utilizzando il solo pedale dell'acceleratore. Alzando il piede dall’acceleratore, si accendono gli stop e la vettura rallenta, senza però fermarsi completamente. Il pedale del freno è sempre disponibile in caso di necessità. Grande comodità in città, nel traffico o in fase di manovra, ma anche efficienza, perché con e-Pedal Step si massimizza la rigenerazione della batteria.

Pieno controllo durante la guida e interazione da remoto

Nissan X-Trail è equipaggiato con un nuovo sistema di infotainment con display da 12,3”, che permette di collegare fino a sette dispositivi in modalità WiFi. Un nuovo cruscotto digitale da 12,3” e un Head-Up Display da 10,8”, che proietta i dati sul parabrezza, permettono al guidatore di tenere tutto sotto controllo in modo semplice ed efficace. Con l’applicazione NissanConnect Services è possibile tramite smartphone aprire e chiudere le portiere, azionare il clacson e le luci. Inoltre, è disponibile un sistema di alert, che avverte se la vettura è utilizzata oltre un perimetro, un orario o una velocità prestabiliti. Una funzione preziosa per i genitori che danno la vettura in uso ai propri figli.