Nissan X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO: le novità elettrificate arrivano nelle concessionarie italiane

Il 2025 di Nissan si apre con due importanti novità per il mercato italiano: il nuovo X-Trail Mild Hybrid e la versione ad alte prestazioni Ariya NISMO.

Entrambi i modelli sono ora disponibili nelle concessionarie italiane, ampliando l’offerta di Nissan nel settore delle motorizzazioni elettrificate.

Da un lato, il Nissan X-Trail Mild Hybrid rappresenta un’alternativa più accessibile all’apprezzato e-POWER, ideale per chi desidera un crossover versatile ed efficiente. Dall’altro, la Nissan Ariya NISMO porta nel mondo dell’elettrico la tradizione sportiva e l’esperienza in pista del marchio NISMO, con un design esclusivo e prestazioni di alto livello.

Nissan X-Trail Mild Hybrid: versatilità e tecnologia per la famiglia

Il nuovo X-Trail Mild Hybrid è equipaggiato con un motore benzina da 1.5 litri, capace di erogare 163 CV e 300 Nm di coppia. Grazie al rapporto di compressione variabile (da 8:1 a 14:1), un’esclusiva Nissan, il motore può ottimizzare le prestazioni e l’efficienza in base allo stile di guida.

Sicurezza avanzata di serie

La tecnologia di sicurezza è stata aggiornata per l’intera gamma X-Trail MY24, includendo:

Frenata automatica d’emergenza, con un sistema migliorato per una risposta più rapida.

Rilevamento della velocità massima, con segnalazione acustica in caso di superamento del limite.

Monitoraggio della stanchezza del conducente, per una guida più sicura.

Avviso e prevenzione abbandono involontario di corsia, attivo oltre i 60 km/h.

Gamma e prezzi

Con l’introduzione della motorizzazione Mild Hybrid, Nissan amplia ulteriormente l’offerta di X-Trail, rendendolo ancora più accessibile. I prezzi partono da 31.800 euro, contribuendo al successo commerciale del modello, che nel 2024 ha registrato un incremento del 9% nelle vendite con oltre 3.800 unità vendute.

Il nuovo X-Trail Mild Hybrid è disponibile in tre allestimenti – ACENTA, N-CONNECTA e TEKNA – con possibilità di configurazione a 5 o 7 posti e trazione 2WD o 4WD. Tra le novità principali troviamo:

Quadro strumenti FULL TFT da 12,3” (versione ACENTA).

Tecnologia Easy Access e caricatore Wireless per smartphone.

Sistema ProPILOT con Navi-Link e apertura elettronica del bagagliaio con kick sensor (versione N-CONNECTA).

Intelligent Rear View Mirror e cerchi in lega da 19” dal design rinnovato (versione TEKNA).

Nissan Ariya NISMO: potenza elettrica e DNA sportivo

La Nissan Ariya NISMO è la massima espressione della sportività elettrica del marchio, combinando il design giapponese con la tecnologia delle competizioni. Basata sulla versione e-4ORCE 4WD da 87 kWh, è stata ottimizzata da NISMO per offrire prestazioni straordinarie.

Prestazioni elevate e dinamica di guida ottimizzata

Grazie agli aggiornamenti di NISMO, la potenza della Ariya NISMO è stata portata a 435 CV (320 kW), con una coppia di 600 Nm. Questo permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi e da 80 a 120 km/h in 2,4 secondi.

Il sistema e-4ORCE 4WD, che regola la distribuzione della potenza sulle ruote in un decimillesimo di secondo, è stato adattato per offrire una maggiore sportività con una ripartizione 60% posteriore - 40% anteriore. Inoltre, è stata migliorata la capacità di mantenere la traiettoria del 12%, per una guida più precisa e coinvolgente.

Aerodinamica e assetto migliorati

L’aerodinamica è stata affinata per migliorare le prestazioni:

Doppio diffusore posteriore e deflettori anteriori per ottimizzare i flussi d’aria.

Portiere con profili allargati, per ridurre l’attrito aerodinamico.

Coefficiente di portanza ridotto del 40% (da 0,18 a 0,11).

Pneumatici Michelin Pilot Sport EV montati su cerchi ENKEI da 20”, progettati per ridurre la resistenza aerodinamica.

Interni di lusso e comfort premium

Gli interni della Ariya NISMO sono stati completamente rivisitati, con materiali di pregio e dettagli esclusivi:

Sedili sportivi con supporto ottimizzato.

Cuciture rosse e accenti NISMO, per un ambiente dinamico ed elegante.

Illuminazione interna Nissan ANDON, per un’atmosfera raffinata.

Gamma e prezzi

Disponibile con un unico colore esclusivo NISMO Stealth Grey, la nuova Ariya NISMO ha un prezzo di partenza di 53.850 euro. La gamma Ariya include anche le seguenti versioni:

Ariya e-4ORCE (87 kWh)

Ariya Evolve e-4ORCE (87 kWh)

Ariya Evolve (87 kWh)

Ariya Advance (87 o 63 kWh)

Ariya Engage (63 kWh)

Con l’arrivo del Nissan X-Trail Mild Hybrid e della sportiva Ariya NISMO, il marchio nipponico amplia la propria offerta nel mercato delle auto elettrificate, combinando efficienza, versatilità e prestazioni elevate. Mentre X-Trail Mild Hybridpunta sulla praticità e sulla tecnologia per le famiglie, Ariya NISMO porta l’adrenalina e il DNA delle competizioni nel mondo delle auto elettriche.

Grazie alle innovazioni in termini di sicurezza, aerodinamica e connettività, Nissan conferma il proprio impegno verso una mobilità più sostenibile e performante, rendendo il 2025 un anno chiave per il futuro dell’automotive.