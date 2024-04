Nuova Aston Martin Vantage GT4: pronta a vincere nelle gare junior

Aston Martin ha recentemente annunciato l'ultimo gioiello della sua corona sportiva, la nuova Vantage GT4, segnando un nuovo capitolo nell'impegno del marchio nel mondo delle competizioni automobilistiche.

Con un focus sia sui team di gara partner sia sugli appassionati di guida su circuito, la Vantage GT4 è destinata a diventare un punto di riferimento nelle categorie junior delle gare GT, portando con sé una serie di miglioramenti significativi che la rendono più competitiva che mai.

Sviluppata in parallelo con la nuova Vantage stradale e la Vantage GT3, la GT4 beneficia delle ultime innovazioni tecnologiche e delle prestazioni del marchio. Marco Mattiacci, Chief Brand and Commercial Officer di Aston Martin Lagonda, ha sottolineato come la sinergia tra i programmi di auto da strada e da corsa abbia portato a significativi miglioramenti delle prestazioni, trasformando la potenza e la tecnologia di punta su strada in un ritmo imbattibile in pista.

La progettazione, l'ingegnerizzazione e la costruzione della nuova Vantage GT4 sono opera di Aston Martin Racing (AMR), il partner ufficiale del marchio per le gare GT dal 2005. AMR ha messo a frutto la sua vasta esperienza e conoscenza nel trasferire gli sviluppi tecnologici della Vantage stradale alla versione da corsa, garantendo che la GT4 rimanga fedele alle sue origini di serie condividendo circa l'80% dell'architettura con la sua controparte stradale.

Al cuore della nuova Vantage GT4 c'è il potente motore V8 biturbo da 4,0 litri, accoppiato a una trasmissione ottimizzata per le esigenze specifiche delle gare. Le modifiche non si limitano alla meccanica; l'abitacolo è dotato dell'ultimo display Bosch BDU 11, mentre le modifiche al telaio e al pacchetto aerodinamico sono state dettate dalle rigide normative del campionato GT4, assicurando un perfetto equilibrio tra prestazioni e sicurezza.

Nonostante le regole limitino le modifiche rispetto alla vettura stradale, la nuova Vantage GT4 vanta un design mozzafiato che richiama la nuova Vantage, con aggiunte come uno splitter anteriore più grande e una nuova ala posteriore per ottimizzare il pacchetto aerodinamico. Il risultato è un miglioramento significativo sia in termini di deportanza che di resistenza aerodinamica rispetto alla versione precedente.

Il debutto internazionale della nuova Vantage GT4 nelle gare IMSA Michelin Pilot Challenge alla Rolex 24 Ore di Daytona ha segnato l'inizio di una nuova era di successo per Aston Martin nelle competizioni GT. Con la produzione ora ben avviata e AMR impegnata a soddisfare la domanda crescente, la nuova Vantage GT4 è pronta a portare avanti l'eredità del suo successo globale, diventando la scelta prediletta sia per i piloti professionisti che per gli appassionati amatoriali, grazie a un pacchetto che garantisce velocità, affidabilità e versatilità.