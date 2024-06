Nuova BMW X3:design, tecnologia per ridefinire il segmento dei SAV premium

BMW ha svelato la nuova generazione della BMW X3, un veicolo che promette di ridefinire il concetto di Sports Activity Vehicle (SAV) nel segmento premium medio-alto.

Con un design rinnovato, tecnologie avanzate e una gamma di motori che include opzioni ibride plug-in, la nuova BMW X3 si propone come la scelta ideale per chi cerca versatilità, prestazioni e lusso.

Design Esterno: Una Presenza Imponente

La quarta generazione della BMW X3 presenta un linguaggio di design completamente nuovo, caratterizzato da linee pulite e superfici generosamente proporzionate. La nuova X3 è più lunga di 34 millimetri rispetto al modello precedente, con una lunghezza complessiva di 4.755 millimetri, una larghezza di 1.920 millimetri e un’altezza ridotta di 25 millimetri, ora di 1.660 millimetri. Queste proporzioni conferiscono alla X3 un aspetto potente e sportivo.

La griglia a doppio rene, ora più grande e con una nuova struttura interna, domina il frontale, mentre i fari a LED con luci diurne a forma di L aggiungono un tocco di modernità. La silhouette è caratterizzata da esuberanti minigonne laterali e una linea del tetto estesa, con passaruota svasati che esaltano la larghezza del veicolo nella parte posteriore. Il lunotto a filo è incorniciato da un lungo spoiler sul tetto e deflettori laterali, contribuendo a un look sportivo e aerodinamico.

Interni: Lusso e Funzionalità

L’abitacolo della nuova BMW X3 combina funzionalità robusta e lusso. Il BMW Curved Display e la BMW Interaction Bar definiscono un ambiente moderno e tecnologico. I nuovi sedili sportivi, regolabili elettricamente e riscaldabili, sono rivestiti in Econeer, un materiale sostenibile, mentre le opzioni in pelle Veganza e BMW Individual Merino sono disponibili per chi desidera un tocco di lusso in più.

Il vano di carico offre una capacità di 570 litri, espandibile fino a 1.700 litri. Per la versione ibrida plug-in, la capacità varia da 460 a 1.600 litri. Inoltre, un gancio di traino retrattile elettricamente è disponibile come optional, aumentando ulteriormente la versatilità del veicolo.

Motorizzazioni: Efficienza e Prestazioni

La gamma di motori della nuova BMW X3 è ampia e diversificata, includendo motori a benzina e diesel, oltre a un avanzato sistema ibrido plug-in. La BMW X3 30e xDrive, con una potenza combinata di 293 kW/398 CV, offre un’autonomia elettrica di 81-90 chilometri nel ciclo WLTP. Questa versione ibrida consente un consumo ponderato di 24,0-22,3 kWh/100 km e emissioni di CO2 di 26-21 g/km.

La BMW X3 M50 xDrive, il modello di punta, è equipaggiata con un motore a benzina a sei cilindri in linea da 3,0 litri e tecnologia mild hybrid a 48V. Con una potenza di 293 kW/398 CV, questa versione può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi. Le sospensioni M Sport, il differenziale M Sport e i freni M Sport sono di serie, assicurando un’esperienza di guida dinamica e precisa.

Tecnologia e Connettività

La nuova BMW X3 introduce l’ultima versione del BMW iDrive con QuickSelect, basato sul BMW Operating System 9. Questo sistema offre un’interfaccia utente intuitiva, con icone disposte verticalmente per un accesso rapido alle funzioni. La connettività è garantita dall’integrazione di Apple CarPlay® e Android Auto™, disponibili di serie.

Il BMW Digital Premium, opzionale, amplia le funzionalità del sistema di navigazione e offre un’ampia gamma di servizi digitali, inclusi il pagamento digitale del parcheggio e opzioni di streaming video e musicale. La piattaforma AirConsole offre anche giochi in auto, rendendo i viaggi più divertenti per i passeggeri.

Sicurezza e Assistenza alla Guida

La nuova BMW X3 è dotata di una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida e al parcheggio. Il Driving Assistant di serie include l’avviso di collisione anteriore, l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata e l’informazione sul limite di velocità. Il Parking Assistant comprende funzioni come l’Assistente alla retromarcia con telecamera di assistenza.

Tra gli optional, spicca il Parking Assistant Professional, che consente di controllare il parcheggio e le manovre tramite uno smartphone. Il sistema di assistenza alla guida può essere ulteriormente migliorato con l’Assistente allo sterzo e al controllo della corsia e il controllo della velocità del percorso.

La nuova BMW X3 rappresenta un passo avanti significativo nel segmento dei veicoli SAV di lusso, grazie a un design accattivante, motorizzazioni efficienti e potenti, e tecnologie avanzate per la sicurezza e il comfort. Con il suo lancio previsto per il quarto trimestre del 2024, la nuova BMW X3 è pronta a continuare la storia di successo del modello, offrendo un’esperienza di guida superiore per gli appassionati di automobili di tutto il mondo.