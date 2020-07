Nuova C4 e Nuova ë-C4-100% ëlectric, un nuovo capitolo nella storia di Citroën

Nuova C4 e Nuova ë-C4 - 100% ëlectric esprimono appieno il DNA di Citroën per la sua identità innovativa e il suo comfort eccezionale e offre la scelta fra motorizzazioni 100% elettrica, benzina o Diesel.

È in grado di soddisfare le aspettative del suo segmento di cui propone un’interpretazione moderna e dalla forte personalità.

Lo stile deciso, con linee scolpite e assetto rialzato, integra elementi del mondo dei SUV per maggiore forza e carattere. Aerodinamica e fluida, la silhouette coniuga eleganza, potenza e dinamismo. L’identità forte è sottolineata dalla firma luminosa a “V” anteriore e posteriore. Il design assertivo e grafico si arricchisce di numerose possibilità di personalizzazione che proseguono all’interno. L’abitacolo accogliente e tecnologico esprime immediatamente benessere, comfort e modernità per il design delle linee e per la qualità dei materiali.

Nuova C4 e Nuova ë-C4 - 100% ëlectric offrono la scelta della motorizzazione: termica di nuova generazione, benzina o Diesel, oppure 100% elettrica, con un’autonomia di 350 chilometri nel ciclo WLTP che permette grande libertà di movimento, fluidità di marcia e piacere di guida, con zero emissioni di CO2 e zero rumore. La ricarica della batteria è semplice e può essere programmata o posticipata. Inoltre, la funzione Brake permette il recupero dell’energia disponibile durante le fasi di frenata e di decelerazione.

Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric offrono una nuova esperienza del programma Citroën Advanced Comfort®. Un comfort moderno e globale per tutti, declinato in ogni aspetto per aumentare il benessere a bordo, garantito dalle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions® e dai sedili Advanced Comfort, da un’abitabilità generosa e uno spazio per le ginocchia Best in Class, dal bagagliaio ampio e facilmente utilizzabile, da vani portaoggetti funzionali con l’innovativo Smart Pad Support CitroënTM. L’ambiente interno è rilassante e luminoso grazie anche al tetto in vetro panoramico apribile elettricamente.

Al servizio della sicurezza 20 tecnologie di aiuti alla guida, che comprendono l’Highway Driver Assist, dispositivo di guida semi-autonoma di livello 2, a cui si aggiungono 6 tecnologie di connettività che offrono continuità tra la vettura e l’universo digitale del cliente.