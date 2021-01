Nuova Citroën C4 e Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric, la gamma italiana

Con il lancio delle nuove berline compatte C4 ed e-C4, prosegue l’elettrificazione dei modelli Citroen. Gli sbalzi anteriori e posteriori ridotti, abbinati alle ruote di grande diametro (690 mm) e a una distanza dal suolo di 156 mm, superiore alla concorrenza, conferiscono al veicolo un assetto rialzato unico, caratterizzato da linee decise e da una silhouette. La vettura, basata su un passo lungo (2.670 mm), si colloca nel cuore del segmento delle berline compatte in termini di dimensioni: 4.360 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza e 1.525 mm di altezza. Per la sua elevata distanza da terra, offre una posizione di guida più alta rispetto alla concorrenza (1,22 m), per godere di una maggiore visibilità al volante. Aerodinamica e fluida, con la nuova firma luminosa a V a LED anteriore e posteriore, introduce un rinnovamento dello stile, più muscoloso e dinamico. Il suo abitacolo accogliente e tecnologico esprime immediatamente benessere, comfort e modernità, un design deciso e grafico, con numerose possibilità di personalizzazione. 100% elettrica, benzina o Diesel, la nuova C4 offre al cliente la possibilità di scegliere fra 3 tipi di motorizzazioni: 100% elettrica 100 kW (136 CV) con un’autonomia di 350 km che permette una grande libertà di movimento, termica di nuova generazione Euro 6d benzina da 100 CV a 155 CV oppure Diesel da 110 CV a 130 CV. La motorizzazione 100% elettrica offre una potenza di 136 CV, una coppia di 260 Nm disponibile istantaneamente per un’accelerazione immediata e lineare. La batteria del motore elettrico, di 50 kWh di capacità, è del tipo ad Alta Tensione 400 V agli ioni di Litio. Nuova ë-C4 - 100% ëlectric dispone della funzione Brake che permette di amplificare la decelerazione del veicolo senza appoggiare il piede sul pedale del freno per aumentare l’autonomia. In tal modo il sistema permette il recupero dell’energia disponibile durante le fasi di frenata e di decelerazione e la ricarica parziale della batteria. Sono disponibili diverse modalità di guida, attivabili attraverso il selettore di modalità sulla consolle centrale: Eco, Normal o Sport, che agisce su diversi parametri tra cui la climatizzazione, la potenza effettiva e le prestazioni, per permettere al conducente di scegliere fra la sportività o l’eco-guida ottimale. E per una maggiore tranquillità, la batteria di trazione è garantita 8 anni o 160 000 km per il 70% della capacità di carica. Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric offrono una nuova esperienza del programma Citroën Advanced Comfort, per aumentare il benessere a bordo. Il comfort di marcia è garantito dalle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions e dai sedili Advanced Comfort. Il comfort a bordo si traduce in un’abitabilità generosa e uno spazio per le ginocchia Best in Class, vani portaoggetti funzionali e lo Smart Pad Support Citroën. Il comfort della mente è indotto da un ambiente interno rilassante e luminoso con materiali caldi e il tetto panoramico in vetro apribile elettricamente. Il comfort di utilizzo è potenziato dalle 20 tecnologie di aiuti alla guida che comprendono l’Highway Driver Assist, dispositivo di guida semi-autonoma di livello 2, e le 6 tecnologie di connettività. “Con Nuova ë-C4 - 100% ëlectric e Nuova C4, Citroën ritorna ad essere protagonista nel segmento delle berline compatte, un segmento molto importante in Europa. Questo nuovo modello, che esprime appieno il DNA di Citroën per la sua identità innovativa e il suo comfort eccezionale, offre al cliente la scelta fra motorizzazioni 100% elettrica, benzina o Diesel per soddisfare le esigenze della maggioranza dei clienti” ha commentato Vincent Cobée, Direttore Generale di Citroën.