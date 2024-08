Nuova CUPRA Leon: arrivano quattro nuove motorizzazioni

CUPRA ha recentemente completato la gamma motori della nuova Leon, introducendo quattro nuove motorizzazioni che arricchiscono l'offerta e soddisfano le diverse esigenze dei clienti.

Questo aggiornamento arriva dopo l'introduzione del propulsore plug-in Hybrid di nuova generazione, una tecnologia che ha già portato notevoli risultati al marchio.

Le nuove motorizzazioni sono disponibili sia per la CUPRA Leon che per la Leon Sportstourer. Il 1.5 TSI da 150 CV rappresenta la motorizzazione d'accesso alla gamma, offrendo un'opzione efficiente e performante. Inoltre, il 1.5 e-HYBRID DSG da 204 CV amplia l'offerta elettrificata, affiancandosi al già esistente motore ibrido plug-in da 272 CV. Questo nuovo propulsore termico da 204 CV è in grado di erogare 150 CV, garantendo una combinazione di potenza e sostenibilità.

Le versioni VZ e VZ Extreme, già apprezzate per il motore e-HYBRID da 272 CV, vedono l'aggiunta di due nuovi motori benzina. La CUPRA Leon è ora disponibile con il 2.0 TSI DSG da 300 CV, mentre la Leon Sportstourer è equipaggiata con il potente 2.0 TSI da 333 CV 4Drive DSG. Quest'ultimo, dotato di tecnologia Torque Splitter per la ripartizione della coppia, rappresenta una novità assoluta per la gamma Leon, rendendola la CUPRA Leon più potente mai prodotta.

I nuovi motori 2.0 TSI, in combinazione con la versione VZ Extreme, includono di serie il pacchetto con cerchi in lega forgiati da 19” Machined HAILSTORM Copper e pinze Akebono, disponibili su richiesta a pagamento per la versione VZ. Questi dettagli estetici e tecnici sottolineano ulteriormente il carattere sportivo e lussuoso delle nuove CUPRA Leon.

I prezzi della gamma

Nuova CUPRA Leon 1.5 TSI 150 CV da 33.450 €

Nuova CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID DSG 204 CV da 43.500 €

Nuova CUPRA Leon VZ 2.0 TSI DSG 300 CV da 47.450 €

Nuova CUPRA Leon VZ Extreme 2.0 TSI DSG 300 CV da 55.100 €

e di nuova CUPRA Leon Sportstourer:

Nuova Leon Sportstourer 1.5 TSI 150 CV da 34.600 €

Nuova Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID DSG 204 CV da 44.650 €

Nuova Leon Sportstourer VZ 2.0 TSI 4Drive DSG 333 CV da 52.050 €

Nuova Leon Sportstourer VZ Extreme 2.0 TSI 4Drive DSG 333 CV da 59.700 €