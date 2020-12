Nuova Discovery, raffinatezza sotto il segno della comodità

Motori più efficienti, maggiore connettività, design avveniristico e interni migliorati in termini di spazio e modularità per la nuova Discovery. Il Suv premium di Land Rover si presenta infatti sul mercato con una serie di novità, a partire da un'audace evoluzione esterna, caratterizzata dai nuovi fari Led con indicatori di direzione situati in basso, che creano un look più risoluto. Gli indicatori animati danno un tocco di raffinatezza e la presa d'aria frontale in tinta di carrozzeria accentua la linea di cintura del Suv. Il paraurti anteriore rivisto, presenta una nuova grafica in tinta di carrozzeria, e le nuove prese d'aria laterali contribuiscono ad un aspetto più deciso e dinamico. Posteriormente la Nuova Discovery monta gruppi ottici Led, congiunti da un pannello trasversale Gloss Black.

Internamente, la Nuova Discovery presenta miglioramenti che sottolineano il posizionamento Premium e la realizzazione artigianale della spaziosa cabina a sette posti, che racchiude l'avanzato infotainment Pivi Pro. Una consolle centrale ridisegnata accoglie un touchscreen HD da 11,4" (più grande del 48% rispetto al precedente), con interfaccia rapida e intuitiva. Il Pivi Pro con la struttura dei menu semplificata e il design pionieristico garantisce una risposta immediata fino dall'avviamento. Una batteria dedicata consente di iniziare la navigazione in pochi secondi, mentre la struttura chiara e logica dei menù mette le funzioni più comuni a portata di mano, sull'home screen, per ridurre la distrazione del guidatore. La connettività è gestita da due modem che rendono il sistema multifunzione senza detrimento per le prestazioni.

La tecnologia Sota consente di aggiornare fino a 44 moduli elettronici, senza dover visitare la Concessionaria. In combinazione con l'Interactive Driver Display da 12,3” l’avanzato sistema impiega mappe 3D in alta definizione all'interno della strumentazione, lasciando libero il touchscreen centrale per i controlli ed altre applicazioni. Gli strumenti digitali ad alta risoluzione possono essere configurati come coppia di quadranti convenzionali, navigazione in 3D a pieno schermo o con una combinazione dei due, consentendo al guidatore di ottimizzare il display a seconda delle circostanze e delle preferenze. Inoltre il cliente ha l'opzione dell'Head Up Display a colori che mette a disposizione le informazioni sul parabrezza, consentendogli di rimanere concentrato sulla strada. Il comfort dei passeggeri è supportato dalla Cabin Air Ionisation, con tecnologia di filtrazione PM2.5. Questo dispositivo controlla l'aria in ingresso, misurandone la qualità e impiega automaticamente i suoi filtri avanzati per ridurre i livelli di allergeni, tossine e particolati in cabina, migliorando il benessere di tutti gli occupanti. Comfort e convenienza sono offerti anche dai nuovi supporti per tablet Click and Go integrati negli schienali anteriori, che consentono anche i passeggeri delle file posteriori possono godere dell’intrattenimento durante i lunghi viaggi. Il nuovo volante a quattro razze incorpora interruttori hidden-until-lit e paddle del cambio in metallo, mentre un nuovo selettore tattile controlla la trasmissione. Internamente il dispositivo Intelligent Seat Fold permette di riconfigurare la seconda e terza fila di sedili (ridisegnati per un maggior confort) sul touchscreen centrale, mentre l'App Remote consente di controllare il livello del carburante, dove è parcheggiato il veicolo e può anche bloccare e sbloccare le portiere.

La Nuova Discovery è disponibile in allestimenti Discovery S, SE e HSE, in versione R-Dynamic o come pratico modello commerciale con volume di carico da 2.024 litri, contenitori con serratura sottopavimento e la stessa capacità di traino di 3.500 kg del resto della gamma. La Nuova Discovery introduce tre propulsori sei cilindri in linea Ingenium, benzina e diesel con tecnologia Mhev a 48 Volt prestazionali, efficienti e raffinati. I nuovi motori sono disponibili accanto al quattro cilindri Ingenium P300 a benzina e con un nuovo sistema All-Wheel Drive. I sei cilindri sono stati progettati e realizzati internamente; il diesel è disponibile con potenze da 249CV (183kW) e 300CV (221kW), il potente benzina eroga 360CV (265kW). La Nuova Discovery è tra i primi SUV 7 posti al mondo con certificazione RDE2 e Euro 6d-Final per i diesel. La vettura è disponibile con prezzi a partire da euro 63.500. Gerry McGovern, Chief Creative Officer, Jaguar Land Rover ha spiegato che "la Nuova Discovery è un Suv premium splendidamente proporzionato e raffinato. Questo veicolo irresistibile e versatile è stato affinato in ogni dettaglio, rafforzandone il carattere esterno e la versatilità della cabina. l Discovery mantiene così la sua posizione di più capace SUV full-size per famiglia del mondo”.