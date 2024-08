Nuova Fiat Multipla 2025, la crossover versatile che rivoluzionerà il mercato

Fiat riporterà in vita un nome leggendario: la Multipla.

Questo nuovo modello, che riprende il nome della celebre monovolume degli anni '90, sarà una crossover compatta di circa 440 cm, progettata per soddisfare le esigenze delle famiglie moderne con uno stile distintivo e funzionalità avanzate.

Il design della nuova Fiat Multipla sarà ispirato alla recente Grande Panda, caratterizzato da linee squadrate e dettagli unici. Il frontale verticale, con luci a LED sottili, conferirà un aspetto robusto e moderno, mentre le protezioni in plastica nera aggiungeranno un tocco di avventura. Il posteriore, con fanali dal design innovativo, completerà l'estetica originale di questo veicolo.

All'interno, la Multipla 2025 offrirà un ambiente accogliente e versatile, con la possibilità di configurare l'abitacolo con cinque o sette posti. Gli interni, pensati per il comfort e la praticità, riprenderanno lo spirito della Grande Panda, con soluzioni intelligenti per ottimizzare lo spazio e la funzionalità.

Sul fronte delle motorizzazioni, la nuova Multipla sarà disponibile sia in versione mild hybrid, con un motore benzina 1.2 turbo da 136 CV, sia in versione completamente elettrica, con una potenza di 113 CV e una batteria da 44 kWh. Queste opzioni garantiranno prestazioni efficienti e rispettose dell'ambiente, rendendo la Multipla una scelta ideale per chi cerca un'auto versatile e all'avanguardia.

Il lancio della nuova Fiat Multipla come riporta la rivista Al Volante è previsto per la fine del 2025, con prezzi che partiranno da circa 25.000 euro. Questo modello rappresenterà un'importante evoluzione per Fiat, offrendo una nuova interpretazione di un'icona del passato, adattata alle esigenze di oggi.