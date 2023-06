Nuova Mercedes Classe E Station-Wagon, quando lo spazio sposa la tecnologia

Più spaziosa e lunga del modello precedente, Mercedes Classe E Station-wagon torna all’insegna della comodità e della bellezza, grazie alla linea del tetto più dinamica.

Una superficie simile al Black Panel collega la mascherina del radiatore ai fari. L'esperienza digitale a bordo è caratterizzata dalla plancia portastrumenti. L'ampia superficie in vetro di MBUX Superscreen si estende su tutta la linea fino al display centrale. Visivamente staccato da questa superficie, nel campo visivo di chi guida, si trova il display del conducente ad alta definizione. Con la chiave digitale della vettura, Classe E Station-wagon può essere avviata e bloccata in tutta semplicità portando con sé un dispositivo terminale compatibile. È inoltre possibile la condivisione delle chiavi: i familiari o gli amici possono essere invitati in modo digitale a utilizzare Classe E Station-wagon. In questo modo, il proprietario del veicolo può assegnare diversi diritti: è possibile ammettere solo l'accesso al veicolo oppure concedere anche il permesso di guidare la vettura.

La vettura può riconoscere più utenti contemporaneamente, la chiave digitale può essere condivisa con un massimo di 16 persone. Il Programma contro il mal d'auto di Energizing Comfort può aiutare i passeggeri colpiti ad alleviarne i sintomi. Di serie, Nuova Classe E Station-wagon è dotata dell'assetto Agility Control e di sospensioni pneumatiche monocamera sull'asse posteriore. Sono molto compatte, rimangono confortevoli anche a pieno carico e fanno sì che la vettura rimanga sempre perfettamente parallela alla strada anche in condizioni di carico. Sia i motori diesel che quelli a benzina sono dotati, oltre che della sovralimentazione con turbocompressore, di assistenza intelligente con alternatore-starter integrato (ISG). Si tratta quindi di veicoli a trazione mild hybrid.

Grazie a una nuova batteria, la potenza del motore elettrico è stata aumentata da 15 a 17 kW e la coppia di spinta a 205 Nm. Già dal lancio è disponibile una versione ibrida plug-in di quarta generazione, a cui seguiranno altri modelli con la stessa tecnologia. Numerosi componenti di Classe E Station-wagon sono realizzati con parti di materiali a risparmio di risorse (materie prime riciclate e rigenerabili). Per il sedile base è utilizzato un rivestimento in lana d'alpaca non tinta combinata con un materiale riciclato. Per la prima volta, nella schiuma dei sedili vengono impiegate materie prime riciclate certificate secondo l'"approccio del bilancio di massa". In termini di proprietà, queste non differiscono dalle materie prime ricavate dal petrolio.