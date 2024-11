Nuova MINI Aceman e SOS School of Sustainability: design sostenibile per le città del futuro

Nella continua ricerca di innovazione, design e sostenibilità, MINI ha svelato un progetto che rappresenta un vero manifesto per il futuro delle città:

"Urban Furniture for Urban Regeneration", realizzato in collaborazione con la SOS – School of Sustainability, fondata dall’architetto di fama internazionale Mario Cucinella. Questo progetto visionario, che punta sul riutilizzo della plastica raccolta dalla community MINI.

Una cornice perfetta per lanciare un messaggio forte e chiaro: il design e la sostenibilità possono (e devono) andare di pari passo, immaginando un futuro urbano fatto di spazi condivisi, rigenerati e costruiti nel rispetto dell’ambiente.

Una partnership per la sostenibilità

La collaborazione tra MINI e SOS - School of Sustainability, avviata nel 2021, si fonda su valori comuni come l’innovazione, la ricerca e l’attenzione alle nuove generazioni. La scuola, che offre un programma post-laurea in architettura e design sostenibile, ha coinvolto per l’anno accademico 2023/2024 un team di giovani progettisti internazionali, guidati dal professor Stefano Giovacchini.

Da questo dialogo creativo è nato "Urban Furniture for Urban Regeneration", un progetto che punta sulla circolarità dei materiali per trasformare i rifiuti in arredi urbani innovativi. L’obiettivo? Creare luoghi di socializzazione che non solo promuovano la coesione della community MINI, ma che sensibilizzino anche sul tema della sostenibilità.

Design circolare: la visione dietro Urban Regeneration

Al centro del progetto c’è la rigenerazione di 423 kg di rifiuti urbani, raccolti grazie all’iniziativa Plastic Free, con il supporto di oltre 35.000 volontari in tutta Italia. La plastica e altri materiali recuperati sono stati trasformati in sedute stampate in 3D, che trovano spazio sotto una struttura a “nuvola” pensata per offrire comfort e riparo dal sole.

L’intera installazione incarna i principi di circolarità: Re-think, Re-use, Re-duce e Re-cycle, pilastri della strategia del BMW Group, vengono applicati per dimostrare che il design può essere funzionale, modulare e sostenibile. Il risultato è un padiglione interattivo che unisce estetica, praticità e un profondo rispetto per l’ambiente.

Nuova MINI Aceman: il futuro della mobilità urbana

A fianco di questo progetto rivoluzionario, MINI ha presentato la sua ultima creazione: la Nuova MINI Aceman, una sintesi perfetta di tecnologia, design e sostenibilità. Questo modello, disponibile esclusivamente con motorizzazioni elettriche, rappresenta una reinterpretazione moderna della visione originale di Sir Alec Issigonis, creatore della prima MINI.

Con una lunghezza di poco superiore ai quattro metri, la Aceman offre uno spazio interno ottimizzato per garantire massimo comfort ai passeggeri e versatilità nel carico. Il bagagliaio, che parte da una capacità base di 300 litri, può raggiungere i 1.005 litri grazie alle regolazioni modulari.

L’esperienza di guida completamente elettrica offre tre motorizzazioni:

MINI Aceman E: 135 kW (184 CV), batteria da 42,5 kWh e autonomia di 309 km.

MINI Aceman SE: 160 kW (218 CV), batteria da 54,2 kWh e autonomia di 405 km.

MINI Aceman John Cooper Works: 190 kW (258 CV), autonomia di 355 km.

Ogni versione conserva il celebre go-kart feeling di MINI, garantendo una mobilità a emissioni zero sia in città che fuori porta.

Un design che parla al futuro

Il design progressivo della MINI Aceman si riflette in un abitacolo che combina tecnologie innovative e sostenibilità. Materiali riciclati sono presenti in ogni dettaglio, mentre l’esperienza digitale avanzata migliora la connessione tra conducente e veicolo. La struttura esterna è caratterizzata da linee decise, che enfatizzano la sua agilità e sportività, rimanendo fedele all’identità del brand.

MINI e l’impegno nella sostenibilità

Dalla sua nascita negli anni ’50, MINI ha sempre interpretato le esigenze del tempo con soluzioni innovative. Oggi, il marchio ribadisce il suo ruolo pionieristico con un’attenzione particolare alla sostenibilità urbana, proponendo modelli come la Aceman che rappresentano il futuro della mobilità.

La collaborazione con SOS e Plastic Free è solo un tassello di una strategia più ampia che mira a ridefinire il concetto di auto come parte integrante del paesaggio urbano, creando valore aggiunto per le comunità e rispettando l’ambiente.

Un futuro costruito insieme

“Urban Furniture for Urban Regeneration” e la Nuova MINI Aceman sono esempi concreti di come design e sostenibilità possano coesistere, trasformando problemi come l’inquinamento in soluzioni che uniscono funzionalità, bellezza e responsabilità sociale.

Questi progetti non solo offrono una visione ottimistica del futuro urbano, ma dimostrano che il cambiamento è possibile quando aziende, scuole e comunità lavorano insieme per un obiettivo comune. MINI continua a ispirare e guidare questa trasformazione, lasciando un’impronta verde in ogni strada che percorre.