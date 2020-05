Nuova Peugeot 208, disponibile benzia,diesel, 100% elettrica

La nuova Peugeot 208 è realizzata sulla piattaforma di ultima generazione CMP, o Common Modular Platform, modulare, ma anche multienergia, ovvero che permette di accogliere diverse tipologie di alimentazione, tra le motorizzazioni benzina, Diesel o 100% elettrica, senza compromessi in fatto di stile, abitabilità, vano bagagli e soprattutto piacere di guida. Per la prima volta, infatti, Nuova Peugeot 208 viene offerta anche in variante 100% elettrica: Una versione spinta da un motore elettrico da 136 CV con 260 Nm di coppia immediatamente disponibili ed alimentato da una batteria da 50 kWh che permette un’autonomia fino a 340 km nel nuovo ciclo di omologazione WLTP. Nuova e-208, che conserva tutte le doti dinamiche delle sorelle ad alimentazione termica, può essere facilmente ricaricata dalla comune presa domestica, da una Wallbox o dalle colonnine pubbliche in circa 7/8 ore o dalle colonnine super fast da ben 100kW in appena mezz’ora per l’80 % della sua capacità. Per quel che riguarda le motorizzazioni termiche, invece, PEUGEOT permette di scegliere tra le unità benzina PureTech (per 4 anni vincitrici del titolo di motore dell’anno) e Diesel BlueHDi. Le potenze vanno dai 75 ai 130 CV, con le più potenti disponibili anche con il raffinato cambio automatico EAT8 ad otto rapporti, una vera novità per il segmento.