Nuova Peugeot 208 è prodotta anche in Argentina

Dal 31 luglio è iniziata la produzione di Nuova PEUGEOT 208 nello stabilimento di El Palomar, in Argentina. È uno dei lanci più importanti nella storia del Marchio, sia in Argentina che in America Latina.

Nuova PEUGEOT 208 è un prodotto globale il cui lancio è stato annunciato nell'ambito piano di crescita "Push to Pass", che durerà fino al 2021. Il suo lancio in Argentina segna il debutto della piattaforma CMP (Common Modular Platform) in America Latina, la nuova piattaforma modulare e multienergetica dedicata alla produzione di veicoli compatti (di segmento B), delle berline di medie dimensioni (segmento C) e dei SUV compatti. Questa piattaforma è un importante elemento di differenziazione perché garantisce prestazioni dinamiche elevate, robustezza e comfort, per un'esperienza di guida unica.

Tra le caratteristiche di nuova PEUGEOT 208 - ampiamente premiata dalla stampa mondiale e votata "Car of the Year 2020" in Europa - c'è la sua tecnologia di bordo di ultima generazione che include una nuova generazione del PEUGEOT i-Cockpit® dotato di display digitale 3D e una gamma di aiuti alla guida (ADAS) senza precedenti nel segmento delle berline compatte.

“Nuova PEUGEOT 208 è il risultato di un intenso lavoro dei nostri team, in collaborazione con il settore ricambi e le nostre parti sociali. Questo lancio segna una nuova era per Groupe PSA in America Latina, riaffermando il nostro impegno nei confronti del Paese, delle parti sociali e dei nostri dipendenti. Continuiamo a investire per offrire ai nostri Clienti una gamma di prodotti sempre più moderni e tecnologici. Per noi questo impegno è sempre legato al lungo termine, al futuro”, ha dichiarato Patrice Lucas, Presidente e membro dell'Executive Board di Groupe PSA America Latina.

Circa 600 dipendenti hanno lavorato insieme in America Latina e in Europa negli ultimi anni per sviluppare questo progetto, con oltre 8.000 ore dedicate alla formazione dei team di produzione e circa 620.000 ore di lavoro nello sviluppo del progetto. Inoltre, il veicolo è stato testato per un totale di 1,5 milioni di chilometri in molti Paesi, come Argentina, Brasile, Germania, Austria, Spagna, Francia e Svezia.

Dal 2016, con un investimento di 320 milioni di dollari, il centro produttivo di El Palomar ha subìto una profonda trasformazione che lo ha convertito in una “fabbrica eccellente” dal punto di vista industriale, secondo gli standard di Groupe PSA. Diversi fornitori sono stati inoltre integrati nel sito, rendendo i processi di produzione ancora più efficienti. Questo adattamento ha permesso di realizzare prodotti sempre più competitivi, come Nuova PEUGEOT 208 sulla piattaforma globale CMP, e di concentrarsi sull'esecuzione di processi volti a rafforzare la robustezza e le prestazioni di un prodotto all'avanguardia, in linea con le aspettative del Cliente.