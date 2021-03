Nuova Peugeot 208 PureTech 75, arrivano gli allestimenti Allure e Allure Pack

In appena 16 mesi dal suo lancio in Italia, PEUGEOT 208 ha convinto 40 mila clienti ad abbracciare la seduzione di un design dalla forte personalità, con il valore aggiunto dell’ultima generazione di PEUGEOT i-Cockpit® e con possibilità di scegliere tra differenti tipologie di alimentazione, declinando alla perfezione il concetto di Power of Choice della Casa. Benzina, Diesel oppure 100% elettrica, PEUGEOT 208 offre diversi livelli di potenza, da 75 a 136 CV, con il 1.2 PureTech 75 CV che fa letteralmente la parte del leone nel nostro mercato grazie a molteplici fattori, ad iniziare dal profilo economico che con i suoi 15.800 euro di listino rappresenta la soglia d’ingresso in gamma 208.

Oggi, PEUGEOT 208 PureTech 75 completa ulteriormente la propria offerta declinandosi in due nuovi allestimenti che ne ampliano le dotazioni ed esaltano ancor più l’esperienza a bordo. La nuova 208 PureTech 75 ALLURE rende disponibile un allestimento di livello ancora superiore, grazie alla presenza di importanti accessori, tra cui spiccano il climatizzatore automatico, gli alzacristalli elettrici posteriori, il retrovisore interno elettrocromatico, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, il freno di stazionamento elettrico, l’avviamento senza chiavi ed i sensori di parcheggio posteriori. Esternamente sfoggia i cerchi in lega da 16” modello SOHO, i fari posteriori a LED e i vetri posteriori oscurati per dare un ulteriore tocco stilistico all’auto.

La 208 PureTech 75 è da oggi disponibile anche nell’ancor più ricco allestimento ALLURE PACK che aggiunge elementi di rilievo al capitolo sicurezza: PEUGEOT Connect SOS & Assistance ed il sistema automatico di frenata anticollisione giorno e notte Autonomous Emergency Braking System 3. Nel contempo il comfort si avvantaggia per la presenza della telecamera di retromarcia a 180° VisioPark, mentre il PEUGEOT i-Cockpit® adotta il quadro strumenti digitale 3D al posto della strumentazione analogica con display centrale a colori.

Le nuove PEUGEOT 208 PureTech 75 ALLURE e ALLURE PACK sono già ordinabili ed hanno rispettivamente un prezzo di listino di 18.700 e 19.500 euro.

La motorizzazione di accesso alla gamma 208 si fa apprezzare per diverse caratteristiche, prima fra tutte la grande economicità di utilizzo. I suoi 75 CV di potenza su cui viene calcolato il bollo annuale sono una ulteriore prerogativa di risparmio, portando a soli 165 euro/anno (per la regione Lombardia) il costo di questa tassa di proprietà. I risparmi proseguono con l’efficienza di un motore che nel ciclo combinato dichiara fino a 5,1 litri per 100/km nel rigoroso standard WLTP basato sulla rilevazione d’utilizzo in strada. Quasi 20 km/litro esprimono chiaramente il raggiungimento di un traguardo precedentemente riservato ai motori Diesel. Anche l’omologazione Euro 6d parla il linguaggio di una contemporaneità destinata a durare nel tempo, garantendo maggiori possibilità di accesso alle aree urbane delle città.

Non ultimo, il motore benzina PureTech 75 si rivela perfetto anche per i neopatentati, offrendo una innegabile versatilità in termini di famiglia e soddisfacendo l’esigenza di una vettura fruibile in tal senso. Lo sottolinea anche la capienza del bagagliaio, con 265 dm3 di spazio sotto alla cappelliera, più che sufficienti per l’uso quotidiano e pronti a modellarsi per estemporanee esigenze con l’abbattimento degli schienali posteriori.