Nuova Peugeot 308, il design migliora l'efficienza tecnologica

Tra le numerose novità che contraddistinguono Nuova PEUGEOT 308, emerge il suo inedito concetto di efficienza, frutto di un design dalle spiccate doti aerodinamiche e di una nuova morfologia del corpo vettura che punta all’appagamento visivo ma anche ad un’ottima penetrazione aerodinamica.

Anche l’offerta delle differenti propulsioni si indirizza verso una grande efficienza, per sfruttare ogni fonte energetica nel migliore dei modi. Benzina, Diesel, plug-in HYBRID, differenti strade per ottenere la giusta risposta a differenti esigenze di mobilità con l’ottimizzazione delle risorse. Piacere di guida si, ma nel modo più efficiente possibile.

Hatchback 5 porte oppure SW, Nuova PEUGEOT 308 continua la tradizione della serie 3 del Leone, da sempre innovatrice nel mercato. Un aspetto estetico che seduce ma che è anche funzionale alla riduzione di consumi ed emissioni, grazie anche al contributo di tecnologie in grado di dimostrare l’ennesimo balzo in avanti della Casa del Leone in un segmento estremamente importante a livello europeo.

La tradizione viene rispettata: con Nuova 308, la Casa del Leone anticipa le innovazioni ed il linguaggio stilistico che apre la strada alle PEUGEOT del futuro. Da sempre, le varie generazioni della serie 3 del Leone hanno innovato il mercato con soluzioni stilistiche e tecnologiche di grande livello. Alla base dello sviluppo della nuova generazione di PEUGEOT 308 vi sono criteri di realizzazione che guardano al futuro, coniugando innovazione stilistica che appaghi la vista a grande efficienza in termini di sfruttamento ottimale delle fonti di energia.

L'efficienza di Nuova PEUGEOT 308 abbraccia differenti aree dell’auto, dal design alle motorizzazioni.

Lo stile si esprime visivamente attraverso lo sviluppo di una silhouette che oggi presenta una nuova morfologia rispetto alla precedente generazione, grazie ad un cofano lungo e basso, elemento che stende la linea dell’auto e suggerisce grande dinamismo.

Il design affusolato vuole sedurre esprimendo l'identità del Marchio orgogliosamente esposto attraverso il logo al centro della calandra: al suo interno sono racchiusi anche i sensori del radar che fornisce preziose informazioni ai differenti sistemi ADAS della vettura.

Con un Cx di 0,28 e un SCx di 0,62 m², Nuova PEUGEOT 308 sfrutta tutte le parti visibili e meno visibili della carrozzeria per migliorare l'aerodinamica, come le piccole carenature che aiutano lo scorrimento dei flussi nel sottoscocca. La fluidità abbraccia le levigate fiancate e si somma alle funzionalità della zona posteriore, dove numerosi dettagli sono stati definiti nella galleria del vento, come la linea di fuga nella parte superiore del padiglione che confluisce nel lungo spoiler.

Anche le ruote e gli specchietti retrovisori presentano un design che migliora l'aerodinamica, contribuendo significativamente alle prestazioni. Numerose soluzioni contribuiscono alla realizzazione di un nuovo modulo prestazionale dove regna l’alta efficienza.

Lo sviluppo di Nuova PEUGEOT 308 ha abbracciato anche l'offerta propulsiva, in nome di un elevato rendimento che l'ibrido plug-in dimostra emblematicamente. Grazie ai due motori di cui è dotata l’auto (con due soglie di potenza disponibili, 180 CV oppure 225 CV complessivi), l’auto è in grado di determinare la soluzione ottimale per ogni singola condizione di utilizzo, privilegiando una o entrambe le motorizzazioni, a seconda. Motorizzazioni rappresentate da un propulsore benzina PureTech e da uno elettrico che, grazie alla batteria da 12.4 kWh, permette anche di viaggiare in puro elettrico fino a 60 km. Una tecnologia che si combina con il caratteristico piacere di guida delle auto del Leone ma che punta molto sul perfetto sfruttamento delle fonti energetiche disponibili.

Efficienza peraltro dimostrata concretamente anche dalle altre alternative motoristiche, rappresentate dal benzina 1.2 da 110 CV o 130 CV e dal parsimonioso Diesel 1.5 da 130 CV. Motori peraltro abbinabili anche ad una moderna ed efficiente trasmissione automatica ad 8 rapporti.

Ma sono numerose le soluzioni implementate per rendere ancora più consistente un'efficienza energetica che innalza il rendimento. Ne sono un esempio le luci a LED di serie su tutte le versioni di Nuova PEUGEOT 308: consumano nettamente meno energia rispetto alle lampade alogene offrendo al contempo un fascio di luce più potente e quindi una sicurezza di guida superiore. Sugli allestimenti GT e GT PACK è poi di serie la tecnologia PEUGEOT Matrix LED, per illuminare ancor meglio solo dove veramente serve. Alla stessa maniera, anche l’illuminazione interna dell’auto può beneficiare della tecnologia LED, per ridurre anche lì gli assorbimenti.