Nuova Suzuki Vitara hybrid: l'evoluzione dell'iconico SUV compatto

La Suzuki Vitara, introdotta per la prima volta nel 1988 come pioniere dei moderni SUV compatti, ha sempre rappresentato un punto di riferimento nel mercato automobilistico.

Oggi, la nuova Vitara Hybrid continua questa tradizione, offrendo un perfetto equilibrio tra design raffinato, tecnologie avanzate e una straordinaria versatilità.

Design Elegante e Innovativo

La nuova Vitara Hybrid si distingue per un frontale dal design completamente rinnovato. Linee pulite e dettagli raffinati ne accentuano la personalità, con una griglia con finiture nere affiancata da fari full LED dal taglio distintivo. La parte inferiore del paraurti ha una linea inedita, che contribuisce a dare al modello una maggior presenza scenica.

Ampia Scelta di Colorazioni

Il cliente può scegliere tra dieci diverse colorazioni, incluse cinque bicolore e cinque monocolore. Tra le novità spiccano l'elegante livrea bicolore Blu Capri con tetto Nero Dubai Metallizzato e la verniciatura monocolore Grigio Oslo Metallizzato.

Tecnologia Avanzata a Portata di Mano

La plancia della nuova Vitara Hybrid accoglie un sistema di infotainment di ultima generazione, con un display ad alta definizione da 9 pollici e navigatore integrato. Questo sistema consente di controllare molteplici funzioni e impostazioni, collegando facilmente gli smartphone tramite USB e Wi-Fi per utilizzare Apple CarPlay™ e Android Auto™.

Connettività e Sicurezza con Suzuki Connect

Con l'app Suzuki Connect, il proprietario può interagire con la propria Vitara Hybrid in modo innovativo. L'app offre notifiche relative allo stato del veicolo, localizzazione del parcheggio, cronologia di guida, avvisi di geofencing e coprifuoco, notifica antifurto, diagnosi remota e promemoria di manutenzione. Questa connessione avanzata garantisce un controllo completo e una maggiore sicurezza.

Sistemi ADAS per una Guida Sicura

La Vitara Hybrid è equipaggiata con i più avanzati sistemi ADAS, conformi agli standard di sicurezza della General Safety Regulation (GSR2). Tra questi, il sistema “Attentofrena” liv.2 - Dual Sensor Brake Support II (DSBS II), che utilizza un radar ad onde millimetriche e una telecamera monoculare per migliorare l'area di rilevamento degli ostacoli. Il Cruise Control Adattivo (ACC), collegato al sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, regola la velocità per mantenere la distanza di sicurezza e aiuta a rispettare i limiti di velocità. Il sistema “Guidadritto” liv.3 - Lane Keep Assist (LKA) mantiene il veicolo al centro della corsia, mentre “Occhioallimite” liv.2 - Traffic Sign Recognition (TSR) riconosce i segnali stradali e interagisce con il limitatore di velocità.

Motorizzazioni Ibride per Ogni Esigenza

La nuova gamma Vitara Hybrid comprende due motorizzazioni ibride:

Vitara Hybrid 1.5 140 Volt: con un powertrain da 115 CV e trasmissione automatica a 6 rapporti (AGS).

con un powertrain da 115 CV e trasmissione automatica a 6 rapporti (AGS). Vitara Hybrid 1.4 48 Volt: con un motore ibrido da 129 CV e cambio manuale a 6 marce.

Gli allestimenti disponibili includono:

Cool: con cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico, vetri posteriori oscurati, fari full LED, sedili anteriori regolabili in altezza e riscaldati.

con cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico, vetri posteriori oscurati, fari full LED, sedili anteriori regolabili in altezza e riscaldati. Top: aggiunge rivestimenti pregiati, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, e sistema “Chiavintasca” per apertura porte e avviamento.

aggiunge rivestimenti pregiati, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, e sistema “Chiavintasca” per apertura porte e avviamento. Starview: offre un tetto panoramico apribile e funzione stop&go per il Cruise Control Adattivo.

Entrambi i propulsori possono essere associati alla trazione anteriore o alla trazione integrale 4WD Allgrip Select, che consente di selezionare quattro diverse modalità di guida: Auto, Sport, Snow e Lock.

Prezzi e Offerte

La nuova Vitara Hybrid è proposta a partire da 25.900 € per la versione 1.4 COOL, con opzioni fino a 34.900 € per la versione 1.5 140V STARVIEW 4WD ALLGRIP AT. Suzuki offre un finanziamento Suzuki Solution con un canone mensile di 199 € e un anticipo di 4.500 €, includendo tre tagliandi omaggio.

Inoltre, grazie agli incentivi statali, è possibile beneficiare di Ecobonus che riducono ulteriormente il costo dell'acquisto in caso di rottamazione di veicoli meno recenti.

La nuova Suzuki Vitara Hybrid rappresenta l'evoluzione perfetta di un SUV che ha fatto la storia. Con il suo design moderno, tecnologie avanzate e una gamma di motorizzazioni ibride, la Vitara Hybrid è pronta a soddisfare le esigenze dei guidatori di oggi, mantenendo viva l'eredità del modello originale.