Nuove Citroen C4 X & Ë-C4 X elettrica ordinabile in Italia

Svelate in giugno 2022, Nuova C4 X & Nuova ë-C4 X Elettrica sono ordinabili in Italia a partire da 25 300 €.

C4 X e ë-C4 X Elettrica costituiscono una nuova proposta, attraente e accessibile, nella gamma Citroën. Propongono un’alternativa ai tradizionali modelli di berlina e SUV di medie dimensioni e combinano l’eleganza tipica di una silhouette fastback con l’aspetto moderno di un SUV e la raffinatezza senza tempo di una spaziosa 4 porte.

Proposte in base all’utilizzo dei clienti, le motorizzazioni disponibili in Italia comprendono per C4 X due motori benzina PureTech e un motore Diesel BlueHDi, oltre alla motorizzazione 100% elettrica per ë-C4 X, un’offerta distintiva nel suo segmento che contribuisce ad accelerare la transizione energetica di Citroën.

ë-C4 X Elettrica offre un’autonomia fino a 360 km nel ciclo WLTP, un motore elettrico da 100 kW e 136 CV e una ricarica rapida di 100 km in 10 min con Corrente Continua a 100kW.

C4 X e ë-C4 X si contraddistinguono per il massimo comfort a bordo grazie all'esclusivo programma Citroën Advanced Comfort, in particolare per i sedili Advanced Comfort e le sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®. Adottano il nuovo sistema di infotainment My Citroën Drive Plus inaugurato su C5 X.