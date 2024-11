Nuove nomine nel Board di Renault Italia: Alessandro Russo e Paolo Lembo assumono nuovi ruoli

Il Gruppo Renault Italia annuncia importanti novità all'interno del suo Board, con l'obiettivo di rafforzare l'attuazione del piano Renaulution e affrontare con successo le sfide imminenti.

Queste modifiche organizzative entrano in vigore a partire da novembre 2024 e mirano a potenziare settori chiave come le flotte aziendali, il noleggio e i veicoli usati, considerati sempre più strategici per la crescita del gruppo.

Andrea Marcante, attuale Sales & Fleet Director di Renault Italia, si trasferirà alla sede centrale di Renault a Parigi, dove assumerà il ruolo di Network Strategy and Development Director. La sua esperienza e i risultati ottenuti in Italia rappresentano una solida base per il nuovo incarico internazionale.

Al suo posto, Alessandro Russo, fino a ora Marketing Director di Mobilize Financial Services Italia, sarà nominato Sales Director di Renault Italia. Con questa nomina, Russo entrerà a far parte del Board di Renault Italia, riportando direttamente a Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia. La sua lunga carriera all'interno del Gruppo Renault e la sua predisposizione all’innovazione e alla gestione delle sfide lo rendono una scelta strategica per guidare le vendite.

Paolo Lembo, che già ricopre una posizione nel Board dal marzo 2021, assumerà il nuovo ruolo di Fleet & Used Cars Director, mantenendo anche la responsabilità della strategia di sviluppo della rete. La sua profonda conoscenza del business e della rete di concessionari garantirà continuità e crescita nei settori delle flotte, del noleggio e del mercato dell’usato.

Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia, ha espresso gratitudine per l'impegno e i risultati ottenuti da Andrea Marcante, augurandogli successo nel suo nuovo percorso. Ha inoltre sottolineato la fiducia nelle capacità di Alessandro Russo e Paolo Lembo per proseguire nella crescita e nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Questi cambiamenti segnano una fase cruciale per Renault Italia, con un focus su innovazione, sviluppo della rete e massimizzazione del valore nei segmenti chiave.