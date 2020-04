Nuove PEUGEOT 208 e SUV 2008 si aggiudicano il "Red Dot Design Award“

Le nuove PEUGEOT 208 e SUV PEUGEOT 2008 si sono aggiudicate il Design Award da Red Dot nella categoria "Product Design". I due modelli del Brand del Leone hanno conquistato la giuria internazionale per il loro stile esterno dinamico e per la realizzazione eccellente. La Casa riceve il premio per il design per la sesta volta.

Haico van der Luyt, CEO di PEUGEOT Germania ha così commentato: "Siamo orgogliosi di aver ricevuto l’ambito Red Dot Award nella categoria" Product Design" per due dei nostri nuovi modelli. Questo premio conferma che siamo sulla strada giusta ed in linea con il nostro DNA."

Grazie al suo design esterno deciso, Nuova PEUGEOT 208 riflette l’elevato posizionamento del Brand PEUGEOT. Questo ha colpito anche la giuria di esperti; il nuovo modello ha linee allungate, nette ed un look dinamico. L’abitacolo presenta anche un'anteprima mondiale: il quadro strumenti digitale 3D. È di serie già dall’allestimento Allure ed è un elemento importante del PEUGEOT i-Cockpit® 3D che comprende anche un volante multifunzione compatto ed un touchscreen a centro plancia che può arrivare a 10 pollici.

Il nuovo SUV PEUGEOT 2008 ha impressionato la giuria per le sue luci diurne a LED verticali che rappresentano la nuova firma luminosa del Brand. Donano al modello un aspetto immediatamente riconoscibile, grazie a questo profilo a dente allungato. Il profilo laterale con un susseguirsi di superfici piane che si innestano tra loro con forme triangolari è molto distintivo. Unisce idealmente il design frontale a quello posteriore, mantenendo il movimento. La parte posteriore si caratterizza per la fascia orizzontale nero lucido che unisce i gruppi ottici posteriori a LED, dalla caratteristica forma a tre artigli. All'interno del nuovo SUV PEUGEOT 2008 sono presenti molti dettagli particolari, tra cui le cuciture che valorizzano i volumi, l’illuminazione ambientale a LED (presente dall’allestimento GT Line) e materiali premium come l’Alcantara® (sull’allestimento GT).

Nuove PEUGEOT 208 e SUV PEUGEOT 2008 sono offerte anche in versione 100% elettrica. Solo piccoli elementi stilistici permettono di distinguere le versioni elettriche dalle versioni con motore a combustione: ad esempio, la griglia della calandra è in tinta con la carrozzeria e il logo del Leone è dicroico, variando dal verde al blu a seconda dell’angolo visivo.