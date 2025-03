Nuovi Fiat Scudo ed E-Scudo S-Design: stile sportivo e tecnologia al servizio del lavoro

Fiat Professional rinnova il proprio impegno nel segmento dei veicoli commerciali con il lancio dei nuovi Scudo ed E-Scudo S-Design,

una serie speciale pensata per unire estetica moderna e funzionalità avanzata. Una risposta concreta alle esigenze di professionisti e piccoli imprenditori che cercano un mezzo di trasporto capace di distinguersi per design e praticità, senza rinunciare a comfort e tecnologia.

Il design rivisitato degli S-Design si fa subito notare: linee dinamiche, dettagli sportivi e un look elegante ma robusto, capace di trasmettere al primo sguardo solidità e stile. L’elemento grafico più distintivo è la striscia diagonale sopra l’asse posteriore, un chiaro omaggio alla forza del mezzo, pensato per sottolineare visivamente l’area di carico e il carattere resistente del veicolo. Il logo FIAT Professional è messo in risalto da un trattamento grafico ispirato all’identità visiva del brand, mentre l'Icon Pack con cerchi in lega da 17" Diamond Cut e paraurti verniciati aggiunge un tocco premium.

I nuovi modelli sono disponibili sia con motorizzazione termica, tramite il performante 2.0 BlueHDi da 180 cavalli con cambio automatico, sia nella versione completamente elettrica, con batteria da 75 kWh, motore da 100 kW (136 cavalli) e un’autonomia di 352 km nel ciclo combinato WLTP. Due declinazioni per adattarsi a ogni tipo di missione urbana o extraurbana, con la certezza di offrire prestazioni e sostenibilità senza compromessi.

All’interno, Scudo ed E-Scudo S-Design brillano per versatilità e comfort. Il sistema Moduwork consente di trasformare la cabina in una postazione di lavoro mobile, abbattendo il sedile passeggero per estendere lo spazio di carico o creare una superficie utile. L’ambiente è progettato per chi vive il proprio veicolo ogni giorno: materiali resistenti, finiture curate e una dotazione tecnologica completa. Tra i pacchetti disponibili spicca il Winter Pack, con sedili e volante riscaldabili, perfetto per i climi rigidi, e il Comfort Pack, che include apertura e accensione senza chiave per un accesso rapido e intuitivo.

Dal punto di vista tecnologico, l'infotainment è garantito da un sistema Radio NAV DAB integrato, mentre la sicurezza è affidata a un arsenale di soluzioni avanzate: telecamera posteriore, sensori di parcheggio, Blind Spot Detection, Flankguard e la Dynamic Surround View, che offre una panoramica a 180 gradi durante le manovre, migliorando la visibilità in ogni condizione.

Fiat Professional dimostra con Scudo ed E-Scudo S-Design che un veicolo da lavoro può essere anche una dichiarazione di stile e un alleato tecnologico. Una nuova frontiera per la mobilità commerciale, pensata per chi cerca molto più di un semplice van: un compagno efficiente, connesso, affidabile e capace di riflettere l’identità di chi lo guida.