Nuovo Citroën ë-SpaceTourer - 100% ëlectric è ordinabile in Italia

Citroën ë-SpaceTourer beneficia di tutti i vantaggi di SpaceTourer in modalità 100% elettrica come la scelta della lunghezza del veicolo per ospitare a bordo fino a 9 persone, l’abitacolo ultra-modulare, 15 tecnologie per una guida serena e l'altezza di 1,90 m che consente l'accesso a tutti i parcheggi. ë-SpaceTourer è disponibile in 4 versioni: Feel & Shine per privati, Business & Business Lounge per professionisti.

• 2 versioni per i Clienti privati

ë-SpaceTourer Feel, offerto in 2 lunghezze e disponibile da 8 o 5 posti, e ë-SpaceTourer Shine, offerto in M ​​e XL, con 8 o 7 posti. Queste versioni sono principalmente dedicate a famiglie numerose o gruppi, nonché a tutti coloro che amano viaggiare con gli amici. Gli spazi interni sono modulabili grazie a sedili scorrevoli su rotaie, per un volume di carico ottimale e più spazio per le gambe per chi lo desidera. I sedili con schienali reclinabili possono essere ripiegati a tavolino (sedile passeggero e quelli delle file 2 e 3), rendendo così possibile trasportare facilmente gli oggetti più ingombranti per il tempo libero o per la casa.

La versione Feel è dotata in particolare di 2 porte laterali scorrevoli, del Pack Look (che include i paraurti e gli specchietti in tinta con la carrozzeria), del Pack Visibility, vetri laterali oscurati nella 2a e 3a fila, lunotto posteriore apribile…

ë- specificità: cavo di ricarica Mode 2, caricabatteria di bordo monofase da 7,4 kW, freno di stazionamento elettrico, cerchi in acciaio con copricerchi Pentagon da 17", vano motore insonorizzato.

La versione Shine comprende tutte le dotazioni della versione Feel e aggiunge la funzione di apertura Hands Free sulle porte scorrevoli, 9 altoparlanti con amplificatore e subwoofer, sedili conducente e passeggero con regolazioni elettriche, riscaldamento e funzione massaggio, tetto panoramico in vetro diviso in 2 parti con tendine parasole indipendenti, volante multifunzione in pelle, ecc.

ë - specificità: cerchi in lega da 17" Curve diamantati neri

• 2 versioni per i Clienti professionisti

ë-SpaceTourer Business, proposto in 2 lunghezze e disponibile da 8 o 9 posti. Questa versione dallo stile deciso è destinata principalmente ai professionisti per il trasporto di persone (navette di hotel, taxi, ecc.). Personalizzabile in termini di numero di posti e di equipaggiamenti, consente di avere un veicolo praticamente su misura.

ë-SpaceTourer Business Lounge, disponibile in 2 lunghezze M e XL, da 6 o 7 posti (7 posti in opzione). A seconda del suo utilizzo, può diventare un vero e proprio "salotto o ufficio mobile", con i suoi sedili singoli in pelle posizionati spalle alla strada (nella seconda fila), il tavolino scorrevole e pieghevole, nonché i vetri posteriori oscurati per una maggiore privacy. È destinato naturalmente all'uso professionale (auto con autista, trasporto di personalità, ecc.).

Entrambe le versioni prevedono di serie un cavo di ricarica Mode 2, un caricabatterie a bordo monofase da 7,4 kW, freno di stazionamento elettrico.

• Dimensioni compatte:

3 lunghezze: XS * (4,60 m - 50 kWh), inedita per questo segmento e pratica per parcheggiare in città, M (4,95 m - 50 kWh o 75 kWh) e XL (5,30 m - 50 kWh o 75 kWh)

* la versione XS per il mercato italiano è prevista nei primi mesi del 2021

Altezza di 1,90 m, prevista sulla maggior parte delle versioni di ë-Jumpy, garantisce l'accesso a tutti i parcheggi.

• Il meglio di ë-SpaceTourer:

- Modularità per offrire molteplici configurazioni e trasportare fino a 9 persone,

- Ottima abitabilità in 2a e 3a fila,

- Accesso facilitato grazie alle 2 porte laterali scorrevoli,

- Grande volume del bagagliaio (fino a 2.932 litri nella versione XL - 5 posti),

- Numerosi vani porta-oggetti (fino a 74 litri)

• 2 livelli di autonomia a scelta,

- Fino a 230 km in ciclo WLTP con batteria da 50 kWh.

- Fino a 330 km in ciclo WLTP con batteria da 75 kWh *

* le versioni con batteria da 75 kWh per il mercato italiano sono previste nei primi mesi del 2021

La batteria di trazione è garantita 8 anni o 160.000 km per il 70% della capacità di ricarica (con certificato della capacità della batteria ad ogni revisione).

• 3 soluzioni di ricarica con la possibilità di ricarica differita,

- Ricarica domestica (per ricaricare a casa, sul posto di lavoro o in un parcheggio)

- Ricarica rapida pubblica o privata con Wallbox a ricarica rapida

- Ricarica super rapida da una stazione di ricarica pubblica. Fino a 100 kW - Ricarica l'80% della batteria da 50 kWh in 30 minuti e quella di 75 kWh in 45 minuti

Citroën ë-SpaceTourer propone un caricabatteria monofase da 7,4 kW di serie e un caricabatteria trifase da 11 kW in opzione

PREZZI DI LISTINO IN ITALIA DI NUOVO CITROËN Ë-SPACETOURER - 100% ËLECTRIC

Questa la gamma di Citroën ë-SpaceTourer 100% ëlectric:

FEEL SHINE M XL M XL Pacco batterie 50 kW – 230 km € 50.100 € 51.000 € 57.400 € 58.300

Questa la gamma di Citroën ë-SpaceTourer 100% ëlectric Business: