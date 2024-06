Nuovo Opel Grandland: dall’idea alla realtà

Il nuovo Opel Grandland rappresenta un importante passo avanti per Opel, realizzando la visione della concept car Opel Experimental presentata all'IAA Mobility lo scorso anno.

Questo modello di produzione incarna "German Energy", combinando design audace, utilizzo efficiente dello spazio e tecnologie all'avanguardia, il tutto con trazione completamente elettrica.

Opel Experimental: Tre Pilastri del Futuro

Opel Experimental ha introdotto tre elementi chiave che definiscono il futuro del marchio:

Disintossicazione: Design puro ed essenziale. Tedesco Moderno: Proporzioni intelligenti e tecnologie avanzate. Greenovation: Mobilità completamente elettrica con riduzione dell'impronta di CO2.

Nuovo Opel Grandland: Design e Innovazione

Il nuovo Opel Grandland esprime tutti e tre i pilastri con il suo stile audace e puro. Il frontale presenta il nuovo Vizor 3D con l’Opel Blitz illuminato e la tecnologia "Edge Light". Anche il design "Opel Compass" è evidente con la piega verticale e il Vizor orizzontale che convergono sull'emblema "elettrificato" di Opel Blitz.

Il Grandland introduce anche l'Intelli-Lux Pixel Matrix HD Light con oltre 50.000 elementi per una distribuzione della luce ad alta risoluzione. L'animazione di saluto proiettata davanti al veicolo anticipa i futuri sviluppi nell'illuminazione.

Interni Efficienti e Sostenibili

Gli interni del Grandland sono progettati per essere efficienti e sostenibili, con materiali riciclati al 100%. Le linee orizzontali rafforzano la sensazione di spazio, mentre il display centrale da 16 pollici e l'Intelli-HUD offrono una visione chiara e ridotta al minimo della distrazione.

Mobilità Elettrica Avanzata

Il Grandland prosegue la strategia di elettrificazione di Opel con la piattaforma STLA medium di Stellantis, progettata per modelli elettrici a batteria. Con una capacità della batteria fino a 98 kWh e un'autonomia di circa 700 chilometri secondo il WLTP1, il Grandland Electric offre una mobilità a zero emissioni locali. La ricarica rapida permette di raggiungere l'80% della capacità in soli 26 minuti.

Il nuovo Opel Grandland trasforma la visione di Opel Experimental in una realtà tangibile, offrendo una mobilità sostenibile senza compromessi e un design che sfida le convenzioni.