Ola Källenius: "Il futuro di Mercedes-Benz sarà elettrico e termico"

In un'intervista rilasciata alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ola Källenius, CEO di Mercedes-Benz, ha discusso il futuro dell'azienda, evidenziando come Mercedes-Benz

si stia adattando alle mutevoli dinamiche del mercato automobilistico. Källenius ha spiegato come la leggendaria Classe S si evolverà, mantenendo sia motori a combustione sia versioni completamente elettriche, rispondendo così alle diverse esigenze dei clienti globali.

Un'Infanzia Influenzata dalla Classe S

Cresciuto in Svezia, Källenius ha sempre ammirato la W126, un modello che considerava l'auto dei sogni della sua giovinezza. Questa ammirazione giovanile si riflette nel suo impegno attuale di traghettare la leggenda della Classe S verso un futuro sempre più tecnologico e sostenibile.

La Sfida dell'Elettromobilità

Nonostante le sfide attuali, Källenius rimane ottimista sull'elettromobilità. Anche se le immatricolazioni di veicoli elettrici sono stagnanti in Germania, Mercedes-Benz rimane impegnata a raggiungere l'obiettivo di una flotta a zero emissioni di carbonio entro il 2039. "Siamo pronti ad offrire ai nostri clienti un portfolio di veicoli 100% elettrici entro il 2030, laddove le condizioni dei mercati lo consentiranno.", ha dichiarato Källenius. Tuttavia, riconosce che la curva di crescita del mercato dei veicoli elettrici non è così rapida come previsto.

Un Futuro Doppio: Elettrico e Combustione

Per Källenius, il futuro della Mercedes-Benz includerà sia motori a combustione che veicoli elettrici. "Costruiamo automobili per il mondo e il mondo è eterogeneo", ha detto, sottolineando che i motori a combustione manterranno una quota di mercato significativa anche nel 2030. Mercedes-Benz continuerà a sviluppare sia motori a combustione ad alta tecnologia che full electric, migliorando autonomia, tempi di ricarica ed efficienza.

Innovazioni nella Mobilità Elettrica

La visione di Källenius per Mercedes-Benz comprende miglioramenti significativi nei veicoli elettrici, tra cui l'adozione di motori elettrici evoluti e tecnologie di ricarica rapida. La nuova generazione di Classe S comprenderà una versione elettrica, che coesisterà con la tradizionale versione a combustione. Källenius ha rivelato che, sebbene la piattaforma elettrica MB.EA non sia convertibile per motori a combustione, il Gruppo è impegnato nel modernizzare radicalmente la piattaforma dei motori a combustione, un processo che, se fatto modo intelligente, renderà possibile la produzione di entrambi i modelli su un'unica linea.

Bilancio Solido e Innovazione

Mercedes-Benz è in una posizione finanziaria forte, con circa 30 miliardi di euro di liquidità netta e senza debiti industriali. Questa solidità finanziaria consente all'azienda di investire in innovazione e sviluppo. Källenius ha ribadito l'importanza di mantenere un perfetto equilibrio tra ingegneria e design, continuando a collaborare con partner industriali quando appropriato.

Politiche e Mobilità Sostenibile

Källenius ha anche affrontato il dibattito sul divieto dei motori a combustione in Europa dal 2035, sottolineando la necessità di un approccio pragmatico basato su cifre, dati e fatti. "L'obiettivo generale di ridurre le emissioni di CO2 in linea con l'accordo di Parigi è giusto", ha affermato, esprimendo però la necessità di una revisione obiettiva nel 2026.

Il Ruolo dei Combustibili Sintetici e dell'Idrogeno

Nonostante l'efficienza superiore dei veicoli elettrici a batteria, Källenius riconosce l'importanza dell'idrogeno e dei combustibili sintetici per raggiungere un'economia a impatto climatico zero. Questi saranno essenziali per settori come la produzione di acciaio per i truck, che percorrono quotidianamente distanze di oltre 1.000 km.