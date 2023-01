On line il video “Nuovo Rinascimento Lancia. Il futuro nelle nostre radici.”

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia: “Il cortometraggio rappresenta per noi un bellissimo racconto

che riassume i mesi di lavoro fatti insieme, le presentazioni, gli sforzi e l’impegno di tutti per il successo di questa rinascita che per me è un sogno che diventa realtà. Perché il Rinascimento di Lancia è un percorso strategico attraverso il quale puntiamo a diventare un marchio desiderabile, credibile e rispettato nel segmento premium europeo”.

“Il Nuovo Rinascimento” è una web series in tre puntate che racconta il dietro le quinte della nuova era del marchio, attraverso una voce narrante, quella di Luca Napolitano. Nel primo episodio si conduce lo spettatore alla scoperta del “behind the scenes” del Lancia Design Day, primo evento del nuovo corso del marchio, in un viaggio tra passato e futuro, mostrando con un linguaggio documentaristico ciò che solitamente resta nascosto al grande pubblico.

Nel docufilm si alternano i designer Lancia, dal responsabile Jean Pierre Ploué ai membri del suo team, che hanno contribuito alla realizzazione di un nuovo logo, di un nuovo linguaggio di design e alla realizzazione di un manifesto tridimensionale, il Lancia Pu+Ra Zero, che riassume gli elementi di stile che ispireranno la creazione delle tre vetture del futuro di Lancia.

Un racconto fatto di passione, di orgoglio per un passato glorioso che ha fatto la storia dell’auto e non solo, oltre all’impegno per la rinascita di vetture iconiche da parte di una squadra che sa di essere protagonista di un progetto fuori dal comune.

Girato a Torino, tra gli uffici di Luca Napolitano e Jean Pierre Ploué, l’open space Lancia, il Centro Stile, l’Heritage Hub di Stellantis e la magnifica Reggia di Venaria.

Tante le immagini evocative con le altre protagoniste, le vetture iconiche del passato: le ammiraglie eleganti Aurelia e Flaminia, le “brutali” e vittoriose Stratos, Delta e Rally 037, nonché le eclettiche Beta e Gamma.

Il secondo episodio della web series sarà presentato alla Design Week di Milano ad aprile 2023, a cui seguirà l’ultima puntata nel 2024 con il lancio della nuova Ypsilon.