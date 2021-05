Opel Astra F, la storia di un successo durato 30 anni

entusiasmo. Opel produsse infatti circa 4,13 milioni di unità tra il 1991 e il 1997, numeri che rendono la Opel Astra F il modello più venduto nella storia del marchio.

La gamma della Opel Astra F era in grado di soddisfare ogni cliente, permettendo di scegliere tra cinque motori benzina e un diesel. Tutti i propulsori quattro cilindri vantavano un trattamento all’avanguardia dei gas di scarico. I motori benzina 1.4, 1.6, 1.8 e 2.0 litri erano equipaggiati con convertitore catalitico a tre vie e il diesel 1.7 litri spiccava per il catalizzatore ossidante appositamente sviluppato.

Le prime versioni consegnate alle concessionarie nell’ottobre 1991 furono la berlina 5 porte, la station wagon e la sportiva Opel Astra GSi. A partire da quest’anno, quelle vetture possono essere registrate come auto d’epoca. Disponibile esclusivamente in versione 3 porte “hot-hatch”, la GSi top di gamma poteva montare il motore 2 litri da 85 kW (115 CV) o da 110 kW (150 CV), quest’ultimo con 16 valvole e doppio albero a camme in testa. La tre volumi 4 porte arrivò nella primavera del 1992, seguita un anno dopo dalla Opel Astra decappottabile, realizzata dal carrozziere italiano Bertone.

Ciò che conta davvero: sicurezza, spaziosità e compatibilità ambientale

L’elevato livello dei dispositivi di sicurezza di Opel Astra F segnò un enorme passo avanti nel segmento delle compatte. L’Opel Safety System comprendeva, tra l’altro, le doppie barre d’acciaio nelle portiere per la protezione dagli impatti laterali, rampe antiaffondamento nei sedili e tensionatori delle cinture anteriori che riducevano il movimento in avanti in caso di grave urto frontale. La sicurezza passiva aumentò ulteriormente nel 1994, quando Opel rese di serie gli airbag frontali “full-size” lato guidatore e passeggero anteriore.

“Full size” descriveva alla perfezione anche l’abitacolo del nuovo modello. Rispetto alla Kadett E, gli ingegneri Opel riuscirono a rendere l’abitacolo della Opel Astra F molto più spazioso, per esempio spostando il parabrezza in avanti di 74 millimetri e aumentando l’altezza e lo spazio per le ginocchia fino a 50 mm. Nonostante tutto questo nuovo spazio, la Opel Astra F mantenne l’elevata aerodinamicità tipica di ogni Opel, con un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a soli 0.30.

Oltre all’elevata sicurezza e spaziosità, al cuore della struttura di Opel Astra F c’era la compatibilità con l’ambiente. Gran parte della plancia, delle finiture dell’abitacolo, dei sedili e del tunnel centrale erano realizzati in polipropilene, materiale per il quale Opel aveva sviluppato un innovativo sistema di riciclaggio ecologico. Altre parti, come i sostegni dei paraurti e i rivestimenti dei passaruota, erano fatte di materiale riciclato.