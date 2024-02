Opel Corsa Electric Yes in edizione speciale, l' elettrica in stile sportivo

Arriva la Opel Corsa Electric Yes, l'edizione speciale che porta la campagna "Yes, of Corsa!" direttamente sulle strade, unendo mobilità elettrica e design sportivo in un unico pacchetto emozionante.

Opel si conferma ancora una volta pioniera nella mobilità sostenibile, presentando un modello che non solo promette, ma mantiene, garantendo vantaggi tangibili ai suoi clienti.

La Corsa Electric Yes cattura l'attenzione al primo sguardo grazie al suo look GS particolarmente dinamico, caratterizzato dalla verniciatura speciale Rekord Red e da un tetto nero a contrasto che sottolineano ulteriormente la sua natura sportiva. Gli specchietti retrovisori e i cerchi in lega da 16 pollici, anch'essi neri, completano il design esterno, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere tra Rekord Red e altre opzioni cromatiche sorprendenti.

All'interno, l'abitacolo si distingue per i sedili sportivi in tessuto e pelle premium, con accenti rossi che esaltano il carattere sportivo della vettura. I dettagli interni bianchi contrastano con il rivestimento scuro del tetto, creando un ambiente accogliente e raffinato. La Corsa Electric Yes è dotata di una serie di funzionalità tecnologiche avanzate, tra cui il sistema di avviamento senza chiave "Keyless Start", il parking pilot posteriore e il climatizzatore automatico, che rendono la guida ancora più piacevole.

L'infotainment multimediale, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, include uno schermo touch a colori da 10 pollici e l'integrazione wireless con lo smartphone, garantendo una connettività all'avanguardia grazie anche ai servizi OpelConnect.

Sotto il cofano, la Corsa Electric Yes nasconde un motore elettrico da 100 kW (136 CV) e 260 Nm di coppia, capace di assicurare un'accelerazione immediata e una guida piacevole e silenziosa. Grazie alla batteria da 50 kWh, il veicolo promette un'autonomia fino a 357 chilometri secondo il ciclo WLTP, permettendo spostamenti ampi e versatili senza emissioni locali.

La Opel Corsa Electric Yes rappresenta una perfetta sintesi tra prestazioni sportive e responsabilità ambientale, offrendo un'esperienza di guida elettrica entusiasmante senza rinunciare a stile e comfort. Con questa edizione speciale, Opel dimostra ancora una volta il suo impegno verso un futuro più sostenibile, combinando tecnologia, design e piacere di guida in un modello elettrico accessibile e desiderabile.