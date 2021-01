Opel: dalla Lutzmann alla nuova Opel Corsa

Solo cinque anni più tardi, il 25 Aprile 1994, una Opel Omega-B MV6, ovvero la versione ad alte prestazioni della gamma, fu la 30milionesima Opel prodotta, mentre il 2 dicembre 1999 la Casa tedesca festeggiò un secolo di produzione automobilistica costruendo la sua 50milionesima automobile che, per la cronaca, era una Opel Omega-B.

A differenza della prima serie, che si rivolgeva sia al tradizionale cliente Opel Rekord che ad un pubblico dinamico, la seconda si proponeva come una ragionevole alternativa ad alcuni modelli di prestigio. A tale proposito, mentre la prima serie (Opel Omega-A, 1986-1994) fu proposta sia con economiche motorizzazioni a benzina di 1.800 e 2.000 cc e 2.300 Diesel e turbodiesel che con poderosi 6 cilindri 3.000 a 12 e 24 valvole da 177 CV e 204 CV (senza dimenticare la spettacolare versione realizzata nel 1989 in collaborazione con la Lotus), la seconda serie (Opel Omega-B, 1994-2003) si segnalava invece per le linee più morbide e arrotondate, così come una serie di sofisticate motorizzazioni di 2.000-3.000 benzina e turbodiesel. Tra queste spiccavano un 6 cilindri in linea da 130 CV, un 2.000 ad iniezione diretta di gasolio e un 3.000 V6 a benzina da 210 CV.

La nuova Opel Corsa-e, l’elettrificazione accessibile a tutti

Il 2020 è l’anno del lancio del modello Opel tecnologicamente più avanzato. La nuova Opel Corsa-e, con i suoi 337 km di autonomia secondo il ciclo WLTP, è perfetta per essere utilizzata tutti i giorni e la sua batteria da 50 kWh può essere ricaricata fino all’80% della sua capacità in soli 30 minuti. Tre le modalità di guida: Normal, Eco e Sport per prediligere la massima efficienza o dinamismo e sportività, in base alle condizioni.

Con una potenza di 100 kW e una coppia istantanea massima di 260 Nm, infatti, Opel Corsa- e spicca per reattività, agilità e dinamismo, passando da 0 a 100 km/h in soli 8,1 secondi. Numeri da vera sportiva.

Su nuova Opel Corsa-e debuttano tecnologie e sistemi di assistenza alla guida solitamente presenti in segmenti di mercato superiori, come i fari anteriori adattivi Intellilux LED® matrix che non abbagliano gli altri automobilisti e che Opel mette a disposizione del grande pubblico per la prima volta nella categoria delle piccole, secondo la propria tradizione consolidata in 121 anni di vetture Opel. Gli otto moduli a LED sono controllati dalla telecamera anteriore ad alta risoluzione e adattano automaticamente e continuamente il fascio di luce in base al traffico e all’ambiente circostante. Ma anche l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza e riconoscimento pedoni, attivo tra i 5 e gli 85 km/h, il riconoscimento cartelli stradali, il Cruise control basato su radar e il Sistema di protezione della fiancata Flank guard basato su sensori, entrambi offerti in opzione. Ma non è tutto, sono disponibili anche il Sistema di mantenimento della corsia di marcia e quello di centraggio, l’Allerta angolo cieco laterale, la Retrocamera con visione a 180 gradi e diversi sistemi di assistenza al parcheggio.