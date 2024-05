Opel Frontera: il nuovo SUV elettrico Svelato a Istanbul

Opel ha svelato il nuovo SUV elettrico Frontera in anteprima mondiale a Istanbul.

Il CEO di Opel, Florian Huettl, insieme a Mark Adams, Vice President Design, e Tobias A. Gubitz, Senior Vice President Product & Pricing, ha presentato questo veicolo innovativo a un pubblico internazionale e a numerosi giornalisti.

Il nuovo Opel Frontera, progettato per appassionati di vita all'aperto e famiglie, si distingue per il suo design robusto e spazioso. Disponibile sia in versione completamente elettrica che ibrida, il Frontera offre una soluzione di mobilità innovativa e sostenibile. La versione elettrica, con un prezzo di partenza di circa 29.000 euro in Germania, promette un'autonomia di oltre 300 chilometri (secondo WLTP), che può estendersi fino a 400 chilometri nella versione "long range". La versione ibrida parte invece da circa 24.000 euro, combinando un motore turbo a benzina con un motore elettrico.

Il nuovo Opel Frontera si distingue anche per la capacità di trasportare fino a sette persone, rendendolo ideale per le famiglie numerose o per chi ama viaggiare in gruppo. All'interno, l'auto offre due schermi widescreen da 10 pollici e molte funzionalità pratiche di serie, tra cui un'innovativa stazione per smartphone. I sedili Intelli-Seats, progettati per il massimo comfort, e un ampio bagagliaio con una capacità di carico fino a 1.600 litri, rendono il Frontera una scelta eccellente per chi cerca spazio e funzionalità.

Opel ha anche annunciato che il Frontera sarà il primo modello dell'azienda ad essere ordinabile completamente online attraverso un'esperienza di acquisto digitale intuitiva. Questa nuova modalità di acquisto semplificherà il processo per i clienti, che potranno ordinare il loro veicolo comodamente da casa.

Con il nuovo Frontera, Opel continua a celebrare i suoi 125 anni di innovazione nel settore automobilistico, offrendo soluzioni pratiche e accessibili ai suoi clienti. Il Frontera è destinato a diventare un punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici, combinando stile, funzionalità e sostenibilità.