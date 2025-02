Opel Grandland premiato ai DVN Award 2025 per l'innovazione nell'illuminazione

L'innovazione nel settore dell'illuminazione automobilistica porta Opel Grandland a ricevere il prestigioso DVN Award 2025.

Il rivoluzionario sistema Intelli-Lux HD, con oltre 50.000 elementi singoli, assicura una distribuzione della luce ad alta risoluzione adattandosi dinamicamente alle condizioni di guida. Philipp Roeckl, durante la cerimonia di premiazione, ha dichiarato: "Abbiamo sviluppato un sistema pionieristico che aumenta il comfort del conducente e la sicurezza per tutti gli utenti della strada. Siamo lieti che la comunità DVN abbia riconosciuto il nostro impegno".

Una tecnologia all’avanguardia per una visibilità superiore

I fari Intelli-Lux HD trasformano la notte in giorno, offrendo un'illuminazione uniforme e dettagliata. Una telecamera frontale rileva la presenza di altri veicoli e adatta in tempo reale il fascio luminoso per evitare abbagliamenti, mantenendo una visibilità ottimale. Il sistema permette di individuare ostacoli con 30-40 metri di anticipo rispetto ai fari tradizionali, offrendo un margine di reazione prezioso per evitare potenziali pericoli.

Evoluzione costante e nuove funzionalità intelligenti

Il sistema Intelli-Lux HD introduce funzionalità avanzate che migliorano ulteriormente la sicurezza. L’illuminazione si regola automaticamente in base all'angolo di sterzata, fornendo maggiore visibilità in curva. La gestione digitale del fascio luminoso riduce l’effetto di abbagliamento in condizioni di pioggia e nebbia, migliorando la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada. Inoltre, l’attenuazione automatica della luce sui segnali stradali evita fastidiosi riflessi, proteggendo la vista del guidatore. La modalità turistica consente di adattare i fari Intelli-Lux HD alle esigenze della guida nei paesi con circolazione a sinistra. Opel introduce anche animazioni luminose personalizzate, con grafiche di benvenuto proiettate davanti al veicolo, anticipando le future evoluzioni nel settore dell’illuminotecnica.

Un design distintivo e un’illuminazione iconica

L’innovazione tecnologica si unisce a un design distintivo, rendendo Opel Grandland immediatamente riconoscibile. La firma luminosa del marchio è enfatizzata dal Vizor 3D, che integra l'Opel Blitz illuminato per la prima volta e la tecnologia Edge Light, estesa su tutta la larghezza del veicolo. Questo elemento fluido crea un effetto visivo suggestivo, valorizzando il look moderno e dinamico del SUV. Opel Grandland si conferma così un punto di riferimento nell'illuminazione automobilistica, con un connubio perfetto tra sicurezza, tecnologia e stile.