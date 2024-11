Opel Mokka, Grandland e Frontera: anteprima mondiale al Salone dell'Auto di Zurigo 2024

Dal 6 al 10 novembre 2024, il Salone dell'Auto di Zurigo ospiterà l'anteprima mondiale del nuovo Opel Mokka, affiancato dai modelli Grandland e Frontera.

Opel svela così un trio di SUV completamente rinnovati, contraddistinti da motorizzazioni elettriche e tecnologie all’avanguardia.

Opel Mokka: design rivisitato e tecnologia avanzata

Il nuovo Opel Mokka si distingue per un design esterno audace e dettagli aggiornati, tra cui il nuovo logo Opel Blitz. L'abitacolo accoglie un'infrastruttura tecnologica di fascia superiore, con un display digitale da 10 pollici e uno schermo touch a colori, dotato di widget intuitivi e comando vocale “Hey Opel” integrato con ChatGPT per suggerimenti personalizzati di navigazione. La telecamera posteriore HD opzionale a 180 gradi offre un supporto essenziale durante le manovre.

Opel Grandland: visione e innovazione a portata di mano

Opel Grandland incorpora molte soluzioni visionarie tratte dal concept Opel Experimental, vantando la nuova piattaforma elettrica STLA Medium. Il 3D Vizor e l’iconico logo Blitz illuminato donano al design un aspetto moderno, mentre all'interno spiccano due ampi display e un Intelli-HUD per mantenere il focus del guidatore. I sedili ergonomici certificati da Aktion Gesunder Rücken e.V. e la tecnologia di illuminazione Intelli-Lux HD antiabbagliamento aggiungono comfort e sicurezza.

Opel Frontera: spazio e versatilità per la famiglia

Il nuovo Opel Frontera è la scelta ideale per chi cerca un SUV versatile e accessibile. Con una capacità di carico fino a 1.600 litri e la possibilità di ospitare fino a sette persone, Frontera rappresenta un tuttofare perfetto per le famiglie. Gli interni, progettati per il comfort, includono i sedili Intelli-Seats e un volante di nuova concezione, accompagnati da due schermi widescreen da 10 pollici.

Sostenibilità al centro

I nuovi Mokka, Grandland e Frontera incarnano la filosofia "Greenovation" di Opel. Abbandonano le finiture cromate esterne e impiegano materiali riciclati per gli interni, confermando l'impegno del marchio verso una mobilità sostenibile.