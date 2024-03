Opel Movano Crosscamp: Il camper per ogni avventura

L'Opel Movano non è solo un veicolo commerciale leggero di grandi dimensioni, ma anche una base ideale per camper innovativi e flessibili,

progettati per gli amanti della vita all'aria aperta che non vogliono rinunciare a comfort e spazio. I modelli Crosscamp 541, 600 e 640 arricchiscono la gamma, ognuno con le sue peculiarità, rispondendo a diversi stili di vita e esigenze di viaggio.

Crosscamp 541: flessibilità quotidiana e avventurosa

Il Crosscamp 541 è la risposta per chi cerca un veicolo che si adatti perfettamente sia alla vita cittadina sia alle fughe nella natura. Grazie alle sue dimensioni compatte, con una lunghezza di soli 5,41 metri, il Crosscamp 541 è agile nel traffico e si parcheggia facilmente. La sua configurazione interna modulare offre fino a 14 varianti differenti, garantendo massima flessibilità: dal trasporto di attrezzature sportive alla conversione in un accogliente spazio abitativo e notturno.

Le poltrone girevoli nell'abitacolo anteriore, gli ampi vani portaoggetti e le soluzioni innovative per il letto e l'angolo cottura rendono questo modello un vero e proprio camaleonte su ruote. Il divano letto, trasformabile in un ampio letto matrimoniale, e il tavolo multifunzionale utilizzabile anche all'esterno sono solo alcuni degli esempi di come il design intelligente possa migliorare l'esperienza di viaggio.

Crosscamp 600 e 640: comfort abitativo su quattro ruote

Per chi desidera un comfort abitativo ancora maggiore, i modelli Crosscamp 600 e 640 offrono soluzioni spaziose e ben organizzate. Entrambi i modelli dispongono di una zona giorno confortevole, una cucina funzionale al centro e un accogliente letto matrimoniale nella parte posteriore. La differenza principale tra i due modelli risiede nell'orientamento del letto, trasversale nel 600 e longitudinale nel 640, offrendo soluzioni abitative pensate per rispondere a diverse esigenze e preferenze.

L'angolo cottura, dotato di piano cottura a tre fuochi, lavello e frigorifero con vano congelatore, insieme al bagno compatto e completamente attrezzato, garantiscono tutti i comfort di casa anche in viaggio. Armadi e cassetti offrono ampio spazio per gli effetti personali, mentre le aperture intelligenti consentono una facile accessibilità sia dall'interno che dall'esterno.

Efficienza e sostenibilità: i motori turbodiesel Opel

I camper Crosscamp basati su Opel Movano sono equipaggiati con motori turbodiesel efficienti, che garantiscono prestazioni elevate e consumi contenuti. Con potenze che vanno dai 103 ai 121 kW, e consumi che oscillano tra i 7,9 e i 9,7 l/100 km, i modelli Crosscamp promettono viaggi piacevoli ed economici, con emissioni di CO2 ridotte.

Soluzioni innovative per un viaggio unico

Il Crosscamp 541 e il 600 possono essere equipaggiati con un tetto a soffietto opzionale, trasformando il veicolo in una vera e propria camera da letto sospesa, con posti letto aggiuntivi e un'illuminazione notturna dedicata. Questa soluzione, insieme a molte altre caratteristiche speciali disponibili, permette di personalizzare ulteriormente i camper Crosscamp basati su Opel Movano, rendendoli perfetti compagni di viaggio per chi cerca avventura senza rinunciare al comfort e allo stile.

Il Crosscamp basato su Opel Movano rappresenta una soluzione innovativa per chi desidera esplorare il mondo con flessibilità, comfort e sostenibilità. Che si tratti di una fuga veloce in città o di un'avventura nella natura selvaggia, i camper Crosscamp soddisfano ogni esigenza, offrendo una casa su ruote dove sentirsi sempre a proprio agio.