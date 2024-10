Opel nuovo Grandland : il SUV che ridefinisce comfort, design e sostenibilità

Il nuovo Opel Grandland è pronto a ridefinire il concetto di SUV di alta gamma con la sua gamma di propulsori completamente elettrificati e un design all’avanguardia.

Disponibile per l’ordine in Italia con prezzi che partono da 35.500 euro per la versione ibrida con tecnologia a 48 volt, il Grandland offre diverse varianti, tra cui l’opzione ibrida plug-in a partire da 42.500 euro. Per chi desidera un veicolo a zero emissioni, la versione completamente elettrica parte da 40.950 euro, con un'autonomia fino a 523 chilometri (WLTP). Opel Grandland Electric è inoltre disponibile con una batteria da 82 kWh, garantendo un'autonomia fino a 582 chilometri al prezzo di 44.450 euro. In arrivo c’è anche una versione con batteria da 97 kWh, che permetterà di percorrere fino a 700 chilometri.

Una piattaforma elettrificata per il futuro

Il nuovo Opel Grandland è il primo modello Opel a utilizzare la piattaforma STLA Medium, sviluppata da Stellantis per supportare veicoli elettrici a batteria. Questa piattaforma ottimizzata per l'efficienza energetica offre grande flessibilità sia per le configurazioni completamente elettriche che per quelle ibride. Grazie alla batteria da 97 kWh, la versione Grandland Electric sarà in grado di percorrere distanze fino a 700 chilometri con una sola ricarica, una soluzione ideale per chi percorre lunghe distanze.

La velocità di ricarica è un altro punto di forza: in meno di 30 minuti è possibile ricaricare l'80% della batteria presso una stazione di ricarica rapida. Questo rende il nuovo Grandland un SUV elettrico pratico anche per chi affronta lunghi viaggi o spostamenti quotidiani frequenti.

Design audace e soluzioni innovative

Il design del nuovo Opel Grandland non passa inosservato, grazie all'iconico Vizor 3D con logo Blitz illuminato. La scritta “Opel” illuminata sul retro aggiunge un tocco di modernità e raffinatezza, confermando l'attenzione del brand ai dettagli. Le dimensioni più generose rispetto al modello precedente, con una lunghezza di 4,65 metri, una larghezza di 1,93 metri e un'altezza di 1,66 metri, assicurano maggiore spazio sia per i passeggeri che per il bagagliaio, rendendo il SUV ancora più pratico per le famiglie o i viaggiatori frequenti.

Gli interni sono altrettanto curati, con un design che punta sull'ergonomia e su un'esperienza di guida intuitiva. Il display centrale, disponibile in dimensioni da 10 o 16 pollici, è leggermente orientato verso il conducente, mentre la console centrale alta e il quadro strumenti completamente digitale garantiscono una disposizione ergonomica e moderna. Le impostazioni di uso frequente, come il climatizzatore, sono azionabili attraverso pulsanti fisici per un utilizzo intuitivo, senza distrazioni.

Comfort e tecnologie di assistenza alla guida

I sedili anteriori del nuovo Grandland, certificati AGR per l'ergonomia, sono regolabili individualmente per garantire il massimo comfort durante i lunghi viaggi. La funzione Intelli-Seat, di serie su tutti i modelli, riduce la pressione sul coccige per migliorare il comfort di guida. Con i sedili posteriori abbattuti, il bagagliaio offre uno spazio di carico fino a 1.645 litri, rendendo il SUV estremamente versatile.

Dal punto di vista tecnologico, il nuovo Grandland è dotato di una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Cruise Control Automatico con funzione Stop & Go, il riconoscimento esteso dei segnali stradali e la telecamera Intelli-Vision a 360 gradi, che facilita le manovre di parcheggio. I fari a matrice di LED Intelli-Lux HD, con oltre 50.000 elementi, offrono una visibilità ottimale anche nelle condizioni di guida più impegnative.

Greenovation: un approccio sostenibile

Opel ha abbracciato la filosofia della "Greenovation", integrando materiali riciclati negli interni del Grandland e eliminando completamente le cromature. Questo approccio non solo aiuta a ridurre l'impatto ambientale, ma offre anche una sensazione di lusso responsabile. I propulsori elettrificati sono progettati per garantire prestazioni elevate e ridurre al minimo le emissioni.

Con la batteria da 97 kWh, il Grandland è in grado di percorrere fino a 700 chilometri con una sola ricarica, rendendolo uno dei SUV elettrici con maggiore autonomia sul mercato. Per chi preferisce opzioni ibride, la versione ibrida plug-inda 195 CV è disponibile a un prezzo di 42.500 euro, mentre la versione ibrida con tecnologia a 48 volt offre un'alternativa conveniente a partire da 35.500 euro.

Un SUV che ridefinisce il futuro

Il nuovo Opel Grandland rappresenta un passo avanti significativo per il marchio tedesco, combinando un design moderno, tecnologie all'avanguardia e un'attenzione alla sostenibilità. Le sue numerose opzioni di propulsione lo rendono adatto a qualsiasi esigenza di guida, che si tratti di viaggi lunghi o di spostamenti urbani quotidiani. Con il Grandland Electric, Opel dimostra che il futuro della mobilità può essere elettrico, sostenibile e altamente performante, senza compromettere il comfort e la praticità.