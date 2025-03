Opel protagonista ai Campionati del Mondo FIS Freestyle 2025: mobilità elettrificata e sport si incontrano in Svizzera

Dal 19 al 30 marzo 2025, l’Engadina si trasforma nella capitale mondiale del freestyle con i Campionati del Mondo FIS Freestyle 2025.

Opel, official vehicle partner dell’evento, accompagnerà atleti, volontari e VIP in un’esperienza esclusiva tra sport, tecnologia e mobilità sostenibile. Il brand tedesco sarà presente in diverse location con un concept innovativo che unisce dinamismo e stile, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire il futuro della guida con i suoi nuovi SUV elettrificati.

I protagonisti dell’evento saranno Opel Grandland, Frontera e Mokka, tre modelli che incarnano l’evoluzione del design e dell’innovazione Opel. Il Grandland, SUV spazioso ed elegante, presenta il nuovo Opel Vizor 3D con il logo Blitz illuminato, oltre a tecnologie di alto livello come i fari Intelli-Lux HD. Il Frontera, pensato per le famiglie, offre grande versatilità e una gamma completamente elettrificata con un design moderno e pratico. Il Mokka, con il suo stile audace, si aggiorna con un abitacolo digitale evoluto e il nuovo Opel Blitz.

L’evento è un’occasione speciale per il brand, che rafforza la propria identità legata a uno stile di vita dinamico e sportivo. Al Festival Village, i visitatori potranno esplorare il nuovo Opel Frontera e divertirsi con l’Opel Gaming Van, mentre i percorsi di gara saranno personalizzati con il logo Opel. Inoltre, nelle discipline di big air, slopestyle e ski cross, l’atleta leader avrà l’onore di sedersi sulla "hot seat" brandizzata Opel.

Il Managing Director di Opel Svizzera, Tobias Dilsch, ha espresso entusiasmo per questa partnership: "Essere partner ufficiale dei Campionati del Mondo FIS Freestyle 2025 è un grande orgoglio per Opel. I nostri veicoli garantiscono supporto a tutta la community dell’evento e incarnano perfettamente il nostro spirito innovativo e sportivo."

Anche Sigi Asprion, Presidente Esecutivo dell’evento, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Opel: "Grazie a Opel, possiamo dare maggiore visibilità ai Campionati e supportare al meglio atleti e volontari. È una partnership che coniuga perfettamente sport e mobilità."

Lo slogan "Energize Your Life" accompagna questa esperienza unica, sottolineando come i nuovi SUV Opel siano pensati per chi cerca un perfetto equilibrio tra mobilità quotidiana e avventura. Il Grandland offre flessibilità e innovazione, con un ampio bagagliaio da 550 a 1.645 litri e una configurazione degli interni studiata per il massimo comfort. Il Frontera si distingue per la praticità e per i sedili Intelli-Seats, pensati per viaggi lunghi e rilassanti. Il Mokka, invece, è l’emblema del design audace, con una nuova interfaccia digitale che lo rende ancora più tecnologico.

I Campionati del Mondo FIS Freestyle 2025 ospiteranno oltre 1.200 atleti provenienti da 40 nazioni, che si sfideranno in 28 competizioni tra Corvatsch, Corviglia e St. Moritz. Opel sarà al centro dell’evento, unendo sport e tecnologia in un connubio perfetto che riflette l’anima del brand.