Opel registra un incremento del 2,6% nelle immatricolazioni italiane a ottobre

Il mese di ottobre ha segnato una performance positiva per Opel in Italia, con un incremento delle immatricolazioni del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2023,

portando la quota di mercato al 3%, in crescita di 0,4 punti percentuali. Tale risultato si rivela ancora più forte quando si analizza il mercato delle vendite ai privati, dove la quota Opel ha toccato il 3,4%, segnando un incremento di 0,8 punti rispetto all'anno precedente.

Al centro di questa crescita c’è l’iconica Opel Corsa, che ha conquistato gli automobilisti italiani al punto da diventare l’auto tedesca più venduta in Italia e l’ottava in assoluto nel mese di ottobre, con una crescita delle vendite del 54%. Questo successo è attribuibile a un insieme di fattori, tra cui il rinnovato design che include il frontale Opel Vizor, simbolo di un'identità moderna, e interni con spazi ottimizzati che la rendono una scelta popolare tra famiglie e giovani professionisti.

La nuova Corsa si distingue per l’adozione di tecnologie avanzate. La plancia completamente digitale, basata su piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm, e il sistema infotainment aggiornato, mirano a migliorare l’esperienza di guida, rendendola più intuitiva. Anche l’illuminazione è stata potenziata grazie ai fari a matrice di Led Intelli-Lux LED®, tecnologia introdotta per la prima volta nel segmento delle utilitarie nel 2019.

Dal punto di vista della motorizzazione, Opel ha reso la Corsa ancora più versatile, introducendo una versione elettrica con 402 km di autonomia (ciclo WLTP) e una nuova variante ibrida a 48 V che non necessita di ricarica esterna, ampliando così le opzioni per i clienti. Questo approccio strategico evidenzia l’impegno di Opel nella “democratizzazione delle tecnologie”, come sottolineato dal Direttore del Brand Opel Italia, Federico Scopelliti, che ha ribadito l’importanza di offrire dotazioni premium anche nei segmenti di massa.

In concomitanza con il 125° anniversario della sua storia produttiva, Opel ha deciso di spingersi ulteriormente verso l’elettrificazione, con la promessa di un modello elettrico a batteria per ogni gamma. Il debutto della nuova Opel Frontera, un SUV a sette posti, e la seconda generazione del Grandland, con un design evoluto e il nuovo frontale Vizor, dimostrano l’ambizione del marchio di posizionarsi come leader nell’innovazione sostenibile.

Con questo trend di crescita, Opel sembra consolidare la propria presenza in un mercato italiano sempre più orientato verso soluzioni di mobilità ecocompatibile e tecnologicamente avanzate, offrendo un’interessante gamma di veicoli per ogni esigenza.