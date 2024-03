Opel rivoluziona la mobilità con la gamma elettrica 2024

Opel, con oltre un secolo di storia nella produzione automobilistica, sta guidando l'innovazione nel settore con la sua ambiziosa gamma di veicoli elettrificati.

Nel 2024, anno che segna il 125° anniversario della sua fondazione, Opel promette di offrire almeno un modello completamente elettrico per ogni segmento di mercato, dimostrando il suo impegno verso una mobilità a zero emissioni.

La gamma elettrica di Opel si distingue per la sua diversità, che va dai pratici quadricicli come l'Opel Rocks Electric, ideale per la mobilità urbana, fino alle spaziose monovolume come le nuove Opel Combo Electric e Opel Zafira Electric, senza dimenticare le bestseller come Opel Corsa Electric e Opel Mokka Electric. Quest'anno, l'introduzione della nuova Opel Astra Sports Tourer Electric segna l'ingresso del marchio nel segmento delle station wagon completamente elettriche, offrendo una soluzione versatile per famiglie e professionisti.

Una Gamma Completa per Tutti i Gusti e le Esigenze

Opel Corsa Electric e Opel Mokka Electric: Due modelli di punta che combinano design audace, comfort e tecnologia avanzata. La Corsa Electric, disponibile in due varianti di potenza, garantisce un'autonomia fino a 405 km (WLTP), mentre la Mokka Electric, con il suo motore aggiornato e la nuova batteria da 54 kWh, estende l'autonomia fino a 407 km.

Opel Astra Electric e Opel Astra Sports Tourer Electric: Questi modelli rappresentano il vertice dell'innovazione Opel, con una velocità massima di 170 km/h e un'autonomia che raggiunge i 418 km per la versione cinque porte e 413 km per la Sports Tourer. L'interno è dotato di sedili sportivi ergonomici e un cockpit intuitivo con l'ultima generazione di tecnologie di infotainment.

Opel Combo Electric e Opel Zafira Electric: Perfetti per famiglie e professionisti, questi veicoli offrono versatilità, comfort e sicurezza, con un'autonomia rispettivamente fino a 343 km e 350 km. Entrambi i modelli vantano ampi spazi interni e soluzioni innovative per il carico.

Opel Rocks Electric: Il quadriciclo elettrico, accessibile ai giovani dai 15 anni in su, è la soluzione ideale per la mobilità urbana a basso costo, con un'autonomia di 75 km e un design unico che include porte simmetriche con apertura convenzionale e controvento.

Innovazione e Sostenibilità nel Settore dei Veicoli Commerciali

Opel Combo Cargo Electric, Opel Vivaro Electric e Opel Movano Electric rappresentano la nuova generazione di veicoli commerciali leggeri elettrici, che combinano stile, funzionalità e tecnologie avanzate. Con autonomie che vanno fino a 420 km per il Movano Electric, questi veicoli soddisfano le esigenze di professionisti e imprese, garantendo operatività e capacità di carico paragonabili alle versioni con motore convenzionale.

L'impegno di Opel verso l'elettrificazione è chiaro: con una gamma di 15 modelli elettrificati già disponibili e l'obiettivo di espandere ulteriormente l'offerta, il marchio tedesco si posiziona come leader nella transizione verso una mobilità più sostenibile. La promessa di un futuro a zero emissioni è ora più vicina grazie alla visione innovativa e all'ampia offerta di veicoli elettrici Opel.