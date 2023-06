"Opel Rocks e-XTREME" dal progetto alla realtà

"Mobilità urbana a un livello superiore. Un veicolo elettrico che lascia a bocca aperta".

Questo è quello che ha pensato anche la giuria dell'#OpelDesignHack qualche mese fa scegliendo lo straordinario concept di Lukas Wenzhöfer come vincitore della sfida. Nella fase successiva, Opel ha preso alla lettera lo slogan del contest: "Voi la progettate, noi la costruiamo", e ha trasformato il progetto in realtà. Opel ha mantenuto la promessa e ha realizzato Opel Rocks e-XTREME come esemplare unico.

Rebecca Reinermann, Vice President Marketing Opel/Vauxhall, ha commentato: "Con #OpelDesignHack abbiamo intrapreso un nuovo percorso di interazione e comunicazione. Opel ha aperto le porte solitamente chiuse dell'industria e ha permesso alla comunità Opel di partecipare alla costruzione di una concept car in modo trasparente e accessibile. Il risultato è la Opel Rocks e-XTREME, una versione unica e originale della nostra Opel Rocks Electric, nata da una sfida di design e accompagnata da un ‘Making-of’-insights per tutti. Una collaborazione di grande successo".