Opel storiche,ci si vede a Ferrara il 14 Settembre

Sabato 14 Settembre, Ferrara diventerà il palcoscenico dell'automobilismo storico con il Meeting Internazionale delle Opel Storiche, giunto alla sua dodicesima edizione.

L'evento, organizzato da Opel Fans Italy e Opel Manta-A Fans Italy, celebra le Opel a trazione posteriore costruite fino alla metà degli anni '80.

Questa edizione si terrà nella magnifica Piazza Ariostea, dove le vetture saranno esposte come in un museo a cielo aperto, con il patrocinio del Comune di Ferrara. L'evento non solo sarà un'occasione per ammirare queste macchine storiche, ma anche per esplorare le bellezze architettoniche e culturali di Ferrara, città ricca di storia e arte.

Dalle ore 9.30 alle 17.30, gli appassionati potranno godere della mostra statica delle Opel storiche. Un servizio di bus-navetta faciliterà il trasporto dei visitatori tra Piazza Ariostea e Piazza Castello, offrendo l'opportunità di scoprire i musei locali e di gustare i piatti tipici della cucina emiliano-romagnola.

Il culmine dell'evento sarà nel pomeriggio, con le premiazioni delle Opel più ammirate e votate dai partecipanti e visitatori. L'appuntamento di quest'anno promette di essere un'immersione nella passione automobilistica e nella cultura italiana, celebrando il legame intramontabile tra le auto Opel e gli appassionati di tutto il mondo.