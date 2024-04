Opel: svela il nuovo Grandland 100% elettrico, 700 km di autonomia in WLTP

Opelaccende i riflettori sul nuovo Opel Grandland, che segna un significativo passo avanti nella mobilità elettrica della casa automobilistica.

Presentato in anteprima mondiale nello stabilimento di Eisenach, in Turingia, il nuovo Grandland Electric rappresenta una pietra miliare per Opel, essendo il primo modello completamente elettrico nella gamma del SUV di punta.

Florian Huettl, CEO di Opel, durante l'evento di lancio ha sottolineato l'impegno della marca verso un futuro sostenibile, evidenziando che il Grandland Electric sarà prodotto esclusivamente a Eisenach, trasformato in una moderna "fabbrica elettrica". Con investimenti che ammontano a 130 milioni di euro, la fabbrica è stata attrezzata con un nuovo reparto batterie e adattata per gestire tutte le varianti di propulsione sulla stessa linea di produzione.

Il Grandland Electric è il primo modello Opel ad utilizzare la piattaforma avanzata STLA Medium, che consente un'autonomia impressionante di circa 700 chilometri con zero emissioni locali, grazie a un pacco batteria di nuova generazione con capacità fino a 98 kWh. Questa piattaforma non solo aumenta l'efficienza energetica ma migliora anche il comfort di guida.

L'adeguamento della fabbrica non si limita alle nuove tecnologie di produzione; include anche l'installazione di un parco solare per produrre energia elettrica verde e una pompa di calore per il riscaldamento, dimostrando l'impegno di Opel verso la sostenibilità in ogni fase della produzione.

Jörg Escher, Amministratore Delegato dello stabilimento di Eisenach, ha evidenziato l'importanza del team di Eisenach nel raggiungere questi traguardi innovativi, sottolineando la dedizione e la competenza dei dipendenti nello stabilimento.

Inoltre, Opel ha rivisto la propria catena di approvvigionamento per ridurre le emissioni di CO2: il nuovo Grandland sarà trasportato ai clienti principalmente tramite ferrovia, evidenziando un impegno anche verso un approvvigionamento e una distribuzione più ecologici.

Il lancio del nuovo Opel Grandland Electric rappresenta non solo un avanzamento tecnologico per la casa automobilistica, ma anche un simbolo del suo impegno verso un futuro più pulito e sostenibile. Con queste innovazioni, Opel si posiziona come leader nel campo dei veicoli elettrici, offrendo soluzioni avanzate per rispondere alle esigenze di mobilità moderna.