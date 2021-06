Ordinabile in Italia il nuovo Opel Combo-e Life

La batteria con 216 celle e 18 moduli è posizionata sotto il pianale tra asse anteriore e posteriore e quindi non limita in alcun modo la funzionalità dell’abitacolo.

Opel Combo-e Life è adatto a numerose infrastrutture energetiche e opzioni di ricarica, dalla Wall box alla ricarica rapida o anche al cavo di ricarica con presa domestica, se necessario. Utilizzando una stazione di ricarica pubblica in CC da 100 kW, per raggiungere l’80% della carica della batteria da 50 kWh bastano solo circa 30 minuti. A seconda del mercato e dell’infrastruttura esistente, Opel Combo-e Life monta un potente caricatore di bordo trifase da 11 kW o il caricatore di bordo monofase da 7,4 kW di serie.

Opel offre Combo-e Life in due lunghezze (4,40 m e 4,75 m in versione XL) da 5 o 7 posti, il che lo rende interessante per i tassisti. La versione 5 posti, più corta, offre comunque un vano bagagli da 597 litri (850 litri nella versione più lunga). Abbattendo i sedili posteriori, il volume di carico della versione a passo corto triplica e raggiunge i 2.126 litri, mentre il modello più lungo può trasportare fino a 2.693 litri.

Come i gemelli a benzina e diesel, incoronati “Best Buy Car Europe 2019” di AUTOBEST e Van of the Year nei Paesi Bassi, Opel Combo-e Life a zero emissioni non scende ad alcun compromesso per sicurezza, comfort o comodità. La gamma completa di tecnologie e sistemi di assistenza alla guida, molti dei quali fanno parte della dotazione di serie, si pone al vertice del segmento e va dal Controllo della trazione IntelliGrip al Sistema per il mantenimento della corsia di marcia (Lane Keep Assist), Rilevamento della stanchezza guidatore, Riconoscimento dei cartelli stradali e Allerta incidente con Protezione pedoni e Frenata automatica di emergenza.

Per facilitare al massimo l’uso di Opel Combo-e Life, “OpelConnect”, l’app “myOpel” e “Free2Move” offrono soluzioni speciali per i veicoli elettrici. I servizi sono accessibili mediante le app. La funzione “Charge My Car” della app “Free2Move” consente di accedere ai punti di ricarica in tutta Europa e di effettuare i relativi pagamenti.

Il nuovo Opel Combo-e Life giungerà nelle concessionarie questo autunno e si affiancherà a Corsa-e, Mokka-e, Grandland X plug-in hybrid e Zafira-e Life, diventando così il membro più giovane della gamma di automobili elettrificate Opel.