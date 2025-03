Paolo L. Bonaveri nominato Direttore Comunicazione e PR di SeeSafe Innovation

SeeSafe Innovation, azienda attiva nel settore tech-AI e specializzata in soluzioni avanzate per la nautica da diporto e commerciale, annuncia la nomina di Paolo L. Bonaveri come nuovo Direttore delle Comunicazioni e Pubbliche Relazioni.

La sua esperienza nel settore della nautica e dell’automotive contribuirà a rafforzare la visibilità dell’azienda e a consolidare le relazioni con i principali stakeholder del settore.

Un ruolo strategico per il futuro di SeeSafe Innovation

Bonaveri entra a far parte di SeeSafe Innovation in qualità di consulente, con il compito di supervisionare la strategia di comunicazione aziendale e le attività di PR. La sua lunga carriera nel settore della comunicazione, unita a un background giornalistico e a una comprovata esperienza nella gestione di strategie di branding, lo rendono la figura ideale per guidare l’azienda in questa fase di espansione. SeeSafe Innovation sta infatti sviluppando nuove tecnologie innovative per la nautica, sfruttando l’intelligenza artificiale per ottimizzare la sicurezza e la gestione dei sistemi di bordo.

Una collaborazione tra innovazione e sicurezza

SeeSafe Innovation opera in stretta collaborazione con Austech Italy, il suo principale azionista, e con il professor Marco Marcon, socio fondatore e figura di riferimento per lo sviluppo tecnologico dell’azienda. Austech Italy vanta oltre trent’anni di esperienza nella sicurezza militare e governativa, collaborando con il governo italiano per la creazione di sistemi avanzati per ambienti complessi e ad alto rischio. Questo know-how viene ora applicato al settore della nautica, con l’obiettivo di rendere la navigazione più sicura ed efficiente.

Marco Marcon, fisico e ingegnere del Politecnico di Milano, contribuisce attivamente allo sviluppo delle soluzioni tecnologiche di SeeSafe Innovation. Con oltre 500 pubblicazioni scientifiche, la sua esperienza rappresenta un valore aggiunto fondamentale per l’azienda. L’integrazione tra competenze scientifiche e know-how industriale sta permettendo a SeeSafe di posizionarsi come uno dei marchi più innovativi del settore.

Aldo Nicolosi, CEO e co-fondatore di SeeSafe Innovation, ha espresso grande entusiasmo per l’ingresso di Bonaveri nel team, sottolineando come la sua esperienza sarà fondamentale per espandere la visibilità globale dell’azienda e promuovere la missione di innovazione nel settore nautico.

Fabio Nicastro, presidente e CEO di Austech, ha evidenziato come la strategia attuale sia orientata a sfruttare l’esperienza maturata in ambito militare per innovare il settore della nautica da diporto. Questo approccio consente di sviluppare soluzioni all’avanguardia che combinano sicurezza, intelligenza artificiale e tecnologie avanzate.

Da parte sua, Paolo L. Bonaveri ha dichiarato di essere entusiasta di unirsi a SeeSafe Innovation, sottolineando come l’azienda sia pronta a lanciare una gamma di prodotti rivoluzionari per la nautica da diporto e altri settori. L’obiettivo è posizionarsi tra i marchi pionieristici nel campo della tecnologia applicata alla sicurezza e alla gestione dei sistemi marittimi.

Un futuro di crescita e innovazione per SeeSafe Innovation

Con questa nuova nomina, SeeSafe Innovation rafforza il proprio impegno nella comunicazione e nelle pubbliche relazioni, consolidando il suo ruolo di leader nel settore tech-AI applicato alla nautica. L’azienda punta a espandere la propria presenza sul mercato globale, sfruttando le sinergie con Austech e il supporto di figure chiave come Bonaveri e Marcon per sviluppare soluzioni all’avanguardia per la sicurezza marittima e l’intelligenza artificiale a bordo delle imbarcazioni.