Peugeot, 12 mesi vissuti intensamente

Sono passati quasi 365 giorni e le attività e novità che PEUGEOT ha presentato in questo 2021 sono davvero tante.

Novità di prodotto, eventi mediatici di grande respiro, tanti premi ricevuti nei campi di gara e dalla critica, ma anche un nuovo capitolo che si apre per la Casa del Leone in termini di immagine e comunicazione del brand. Ma è anche la strategia di elettrificazione della propria gamma che è stata protagonista in questo 2021 che volge al termine. Tante novità importanti che hanno visto un totale rinnovamento del brand insieme ad un importante avvicendamento al vertice della Casa automobilistica con la più lunga storia industriale al mondo.

Ecco quindi una sintesi delle principali attività che si sono susseguite nel corso del 2021.

L'anno inizia con il nuovo CEO del brand automotive più antico al mondo

Linda Jackson ha raccolto il testimone da Jean-Philippe Imparato (passato a dirigere Alfa Romeo) ed è salita alla guida del brand PEUGEOT ad inizio 2021. Ha acquisito una vasta esperienza nel settore automobilistico nel corso degli anni e nel 2005 è entrata in Groupe PSA. In tempi recenti ha guidato il brand Citroën a livello mondiale e da qualche mese è a capo del brand automobilistico con la più lunga storia industriale al mondo.

La sua dichiarazione d'esordio nel nuovo ruolo ne definisce l'impegno: "Sono orgogliosa di entrare a far parte del Marchio PEUGEOT e di continuare il lavoro intrapreso negli ultimi anni con i team attuali. La sfida è ancora più entusiasmante poiché arriva contemporaneamente alla nascita del gruppo Stellantis".

Nasce la nuova immagine di marca PEUGEOT ed evolve il logo del Leone

Come da tradizione, PEUGEOT continua ad essere un brand precursore dei tempi. Riesce persino a precorrerli, infatti, accompagnando ogni epoca ed anticipandone i cambiamenti della società, aprendo la strada a nuove soluzioni di mobilità. L'azienda ha attraversato tutte le rivoluzioni: industriale, tecnologica, politica, sociale, digitale e ora ambientale: la transizione energetica e la mobilità a zero emissioni sono senza dubbio al centro della sua strategia per un futuro sostenibile.

La nuova immagine di brand con anche un nuovo logo, sempre con l'effige del Leone, rappresentano ancora i valori della Casa con fierezza, ma attualizzano la propria identità in una logica di fluidità temporale.

L'evoluzione è totale e coinvolge tutti gli ambiti della comunicazione, dalle autovetture alla rete dei Concessionari, ai portali web: si tratta di un refresh a 360° del linguaggio della Casa del Leone che viene declinato per la prima volta nella nuova generazione di 308.