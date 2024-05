Peugeot 205: 1989 nasce l'edizione speciale Roland Garros

Il 24 febbraio 1983, Peugeot ha presentato la 205, un modello che ha segnato una svolta storica per la casa automobilistica francese, introducendo innovazioni in prodotto, marketing e motorsport.

La 205 è stata una protagonista di successo, con una linea originale che ha conquistato il mercato.

Negli anni Ottanta, la Peugeot 205 ha subito diverse evoluzioni, arricchendosi di versioni “griffate” che hanno spaziato dalla moda alla profumeria, fino alle sportive di alta gamma. Tra queste edizioni speciali, un posto di rilievo spetta alla Peugeot 205 Lacoste, introdotta nel 1984. Questo modello, ispirato al mondo del tennis, presentava dettagli unici come adesivi che richiamavano una rete da campo, una carrozzeria bianco pastello con accenti verdi e l'iconico coccodrillo Lacoste. Gli interni erano caratterizzati da una moquette verde prato, creando un forte legame visivo con i campi da tennis.

Il successo della 205 Lacoste ha aperto la strada ad altre versioni tematiche. Nel 1989, Peugeot ha lanciato la 205 Roland Garros, dedicata al famoso torneo di tennis francese. Prodotta fino al 1992, questa versione montava un motore da 1360 cc e 85 cavalli, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in poco più di 10 secondi. La Roland Garros si distingueva per le sue finiture eleganti: carrozzeria verde bottiglia metallizzata, interni in pelle bianca e tessuto rigato, e dettagli rossi. Era disponibile sia in versione chiusa che Cabriolet, quest'ultima dotata di un elegante tettuccio bianco azionabile elettricamente.

Nel 1992, la Roland Garros è diventata l'auto ufficiale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma, un riconoscimento che ha consolidato il legame tra Peugeot e il mondo del tennis. Questa collaborazione ha portato alla creazione della 205 Italian Open, una delle versioni più rare e ricercate del modello.

L'influenza della Peugeot 205 Roland Garros è stata tale che Peugeot ha replicato l'allestimento sulla 306 a partire dal 1994. La partnership tra Peugeot e il tennis è continuata, arrivando fino agli Internazionali BNL d’Italia del 2018, una dimostrazione del duraturo successo di questa collaborazione.