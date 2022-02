Peugeot 308 ai Trophees de l’Argus vincela categoria “City Car e compatte"

I Trophées de l’Argus sono assegnati da una giuria di 18 giornalisti, esperti di valutazioni ed esperti in area tecnica.

La loro classifica viene redatta in base ai seguenti criteri: budget di acquisto e di utilizzo, consumi, innovazioni e caratteristiche di utilizzo (qualità, comfort, piacere di guida e design). Nello spiegare i loro voti e la netta vittoria di PEUGEOT 308, i membri della giuria dei Trophées de l'Argus hanno sottolineato il piacere di guida, il design, la qualità e la notevole capacità della vettura di associare comfort e dinamismo.

Grégory Pelletier, capo-redattore de L’Argus afferma: “Nella categoria delle berline compatte, PEUGEOT 308 è stata la netta vincitrice della giuria de L’Argus. Stile, qualità della presentazione, piacere di guida, comfort, equipaggiamenti tecnologici... la media del Leone è salita al livello dei modelli premium“.

Nuova PEUGEOT 308 è saldamente radicata nel DNA di PEUGEOT. Sensuale e dal design audace, si inserisce in un universo di riferimento più alto di gamma e più dinamico delle sue concorrenti. È anche la prima PEUGEOT ad adottare la nuova immagine di marca grazie al nuovo logo.

“Sono estremamente orgogliosa che Nuova PEUGEOT 308 abbia vinto il Trophée de l’Argus: è un premio importante conferito da giornalisti esperti che sanno giudicare le auto in profondità. Il potere seduttivo della 308 è concreto e questo premio dimostra che la vettura possiede anche la sostanza tecnologica e le qualità che costituiscono un punto di riferimento sul mercato. I clienti non si sbagliano: la nostra nuova 308 è diventata già leader del segmento C nel mercato francese a partire da gennaio 2022!” - Linda JACKSON – CEO del Marchio PEUGEOT.

I Trophées de L’Argus premiano ogni anno le migliori auto nelle loro rispettive categorie. Quest’anno erano in lizza 66 modelli e sono stati assegnati 11 Trofei, di cui 7 a nuovi modelli delle seguenti categorie: City Car e Compatte, Berline familiari e premium, City SUV, SUV compatti e multispazio, SUV familiare e crossover, SUV premium, Veicoli commerciali.

Per questa 29esima edizione, la cerimonia di premiazione si è tenuta il 17 febbraio all’Espace Clacquesin di Malakoff ed è stata presentata da Margot LAFFITE.