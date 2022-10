Peugeot 408, ordinabile in Italia

Dopo il grande successo di 408 FIRST EDITION, “Sold Out” in appena 12 giorni dal lancio sulla piattaforma di Selling On Line PEUGEOT,

la Casa del Leone annuncia l’apertura dell’ordinabilità dell’intera gamma di Nuova 408.

Nuova PEUGEOT 408 si presenta al pubblico come un’auto unica nel suo genere, la prima di una nuova specie, sia nella storia della Casa che nel mercato dell’auto nel suo complesso. Con Nuova 408, PEUGEOT dimostra, ancora una volta, la sua creatività e innovazione, proponendo una nuova silhouette di carrozzeria che si collega al mondo delle Fastback ai vertici del segmento C.

Questa PEUGEOT di una nuova era si contraddistingue per la sua postura felina e la sua allure unica, oltre che per l'eccellenza dell'ingegneria incentrata sull'efficienza e l'elettrificazione intelligente. Un modello che elargisce emozioni grazie a tecnologie all'avanguardia dedicate al piacere di guida e all'uso intuitivo.

Un’auto unica nel suo genere che crea un nuovo segmento nel panorama attuale dell’auto e si posiziona a metà strada tra 308 ed il SUV 3008.

La gamma italiana di Nuova PEUGEOT 408 vuole essere completa ma allo stesso tempo chiara e semplice e, per questo motivo, è composta unicamente da 3 allestimenti: ALLURE, ALLURE PACK e GT che si declinano sulle 3 motorizzazioni disponibili, per un totale di 7 combinazioni di prodotto.

ALLURE

Rappresenta l’allestimento di ingresso alla gamma ma non per questo si deve rinunciare ad una dotazione completa. Nuova 408 Allure offre infatti diversi equipaggiamenti di serie tra cui: il climatizzatore automatico bi-zona, i cerchi in lega da 17 pollici, il Visiopark 180° oltre che il PEUGEOT i-Cockpit® con strumentazione digitale da 10‘’, il sistema di navigazione connesso e i Peugeot i-Toggles

ALLURE PACK

L’allestimento intermedio offre un livello superiore in termini di stile, sicurezza e comfort grazie ai cerchi in lega da 19 pollici, il Keyless Access & Start ma, soprattutto, il Pack Drive Assist con Rear Traffic Detection.

GT

L’allestimento più ricco nella gamma di Nuova 408 è completo di tutti gli equipaggiamenti tecnologicamente ancor più avanzati, offrendo di serie anche i proiettori anteriori Full LED con tecnologia Matrix, il PEUGEOT

i-Cockpit® 3D ma, anche, dettagli di stile come la calandra anteriore in tinta carrozzeria e gli interni Alcantara / TEP.

Una gamma che si declina su 3 diversi allestimenti (Allure, Allure Pack e GT), 3 motorizzazioni per 7 combinazioni complessive, con prezzi a partire da 33.800€ per la motorizzazione benzina e da 41.600€ per la gamma plug-in HYBRID.

In fase di lancio sul mercato italiano (le cui consegne inizieranno ad inizio 2023) PEUGEOT mette a disposizione dei clienti un finanziamento i-Move con rata costante di 349€ ed anticipo variabile in funzione della versione, con una durata di 36 mesi e 30 mila km complessivi. Nel caso della versione HYBRID 180 e-EAT8 ALLURE PACK, ad esempio, l’anticipo previsto è di 3.800€.