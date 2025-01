PEUGEOT consolida la sua posizione sul mercato Italia nel 2024

Il 2024 si chiude con un bilancio decisamente positivo per PEUGEOT in Italia. Il brand francese ha confermato una quota di mercato superiore al 5%,

consolidando la propria presenza nel panorama automobilistico nazionale. Un dato che testimonia la crescente fiducia degli italiani nei confronti dei modelli del marchio del Leone e delle sue offerte commerciali.

Tra i fattori di successo spicca la performance nel mercato privati, dove PEUGEOT ha registrato una crescita significativa. Dal 3,4% del 2023, il brand è passato al 4,4% nel 2024, segnale di un rafforzamento della presenza tra i clienti individuali, sempre più attenti alle soluzioni offerte dal costruttore francese.

Particolarmente rilevante è stato il risultato nel comparto delle vetture elettriche, in cui PEUGEOT ha guadagnato terreno, passando dal 4,6% del 2023 al 5,2% del 2024. A trainare questa crescita sono stati alcuni modelli di punta che hanno riscosso grande successo tra gli automobilisti italiani. La PEUGEOT E-208 si è confermata la berlina elettrica di segmento B più venduta, mentre la E-2008 ha ottenuto il terzo posto tra i B-SUV elettrici. Importanti anche le performance della PEUGEOT E-3008, il SUV fastback del segmento C, che ha conquistato il secondo posto tra i costruttori generalisti.

Guardando al futuro, PEUGEOT si prepara a rafforzare ulteriormente la propria offerta con l’introduzione di motorizzazioni molto attese. Nel 2025 arriveranno infatti le versioni Long Range di E-3008 ed E-5008, che promettono autonomie rispettivamente di 700 e 668 chilometri secondo il ciclo WLTP. Una soluzione che punta a rispondere alle esigenze di chi cerca veicoli elettrici capaci di garantire lunghi percorsi senza rinunciare al comfort e alla tecnologia.

Grande attesa anche per le versioni dual motor, che introdurranno la trazione integrale elettrica sui modelli del brand, offrendo una maggiore versatilità in ogni condizione di guida.

“Il 2024 ha rappresentato un anno cruciale per la crescita di PEUGEOT in Italia. Abbiamo dimostrato di essere in grado di intercettare le esigenze dei clienti e di anticipare i trend del mercato, soprattutto in ambito elettrico. Il 2025 sarà un anno di ulteriori novità che ci permetteranno di rafforzare il nostro posizionamento strategico”, ha dichiarato un portavoce del brand.

Con un mercato in continua evoluzione, PEUGEOT punta a consolidare il proprio ruolo da protagonista, guardando con ottimismo alle sfide del futuro.