Peugeot, countdown per il debutto della nuova 408

Peugeot ha storicamente un forte e solido legame con l’Italia, che è il secondo Paese più importante al mondo per il brand del Leone.

L’appartenenza a Stellantis gioca un ruolo ulteriore in questo intreccio di culture. Oggi, forte della più lunga storia industriale al mondo e di una gamma elettrificata totalmente rinnovata, Peugeot punta a salire al secondo posto dei brand più venduti ed apprezzati nel nostro Paese, guidando la transizione energetica della mobilità. Uno spirito di innovazione che fonda le radici nel passato, ma che trova massima espressione oggi con il debutto nel mercato della Nuova 408.

Un prodotto che esprime perfettamente la capacità di innovare tipica di Peugeot, di creare un nuovo segmento, una nuova tipologia di auto uguale a nessun’altra. Un modello presentato lo scorso luglio in anteprima mondiale al pubblico in Italia (a conferma ulteriore della centralità del nostro Paese) e che sta suscitando grande, in attesa di vederla su strada tra poche ore. Il debutto italiano, infatti, è fissato per il week end del 25 e 26 febbraio. Nel corso dei prossimi mesi, alla tecnologia plug-in Hybrid e 100% elettrica si aggiungerà quella Hybrid 48V, andando ad ampliare ancor più le alternative elettrificate Peugeot. Dalla più compatta 208 al SUV 2008 con nuova motorizzazione 100% elettrica con 156 CV e 400 km di autonomia alle versioni Hybrid 48V di 3008 e 5008, per passare allaversione 100% elettrica di E-308, anche alla Nuova 508.

Grazie poi all’arrivo complessivo di 5 versioni 100% elettriche nel giro dei prossimi due anni, entro il 2025 Peugeot potrà offrire ai propri clienti una versione 100% EV di ogni modello in gamma per arrivare al 2030 quando venderà unicamente modelli 100% elettrici. Peugeot punta, infine, a raggiungere il suo obiettivo di "Carbon Net Zero" entro il 2038. Un obiettivo che va oltre l’elettrificazione al 100% e prende in considerazionei materiali utilizzati per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti, ma anche l'energia utilizzata e l’integrazione dei prodotti in un approccio di economia circolare. Il domani dell’innovazione Peugeot trova poi massima espressione in un concept che è stato svelato solo da poche settimane ma che fa vedere in maniera chiara quale sia la vision del brand del Leone. Peugeot Inception rappresenta un vero e proprio manifesto tecnologico e di design delle auto che verranno in un prossimo futuro, non troppo lontano.

Esplora nuove soluzioni stilistiche e morfologiche grazie alla sua natura Bev, basata sulla nuova piattaforma Stla che verrà adottata da diversi modelli Stellantis. Un concept che studia l’utilizzo di nuovi ed inediti materiali riducendo sprechi e impatto ambientale, sostituendo cromature e colorazioni nere con vetro e luce. Il Peugeot i-Cockpit® fa un salto quantico grazie allo studio dell’Hypersqyare, un comando digitale by wire che va a sostituire il tradizionale volante, elevando ancor più l’esperienza di guida. Passato, presente e futuro della mobilità collegati dal fil rouge dall’innovazione insita nel Dna del brand del Leone che punta sempre più a parlare al cuore delle persone, con Allure, seduzione.