PEUGEOT Cycles, presenta la nuova bicicletta LEGEND in stile Neo-Rétro

Arriva sul mercato la bicicletta PEUGEOT eLC01, con ruote da 26 pollici (con telaio disponibile nella sola taglia M) affianca il modello da 24 pollici (telaio taglia XS), diventa ancora più polivalente. La versione “26 pollici” offre maggiore comodità ai ciclisti di maggiore altezza. I suoi pneumatici più larghi sono ideali per affrontare la maggior parte delle strade delle nostre città. Moderna e tecnologica, è facile da guidare. Efficace grazie alla trasmissione ad 8 velocità ed al motore da 400 Wh, ha un'autonomia che arriva fino a 70 chilometri. A completamento della sicurezza, sono presenti i freni a disco. Compatta, maneggevole e agile nel traffico, è comoda anche per via della sella a molle. È anche pratica, grazie al portabagagli “Racktime” che permette di fissare rapidamente gli oggetti da trasportare.

Il suo stile neo retro è firmato dal PEUGEOT Design Lab e celebra i 130 anni di storia di PEUGEOT Cycles. L'architettura del suo telaio che integra la catena, la sella ed il portapacchi posteriore strizza l’occhio ai modelli degli anni 50, 60 e 70. Inoltre, la caratteristica corona anteriore con il triplo Leone completa lo stile iconico di questo modello. I suoi colori Bianco, Blu, Orange, Verde e Viola rimandano ai modelli iconici del passato. Il motivo a scacchiera presente sul telaio, infine, racconta l'epopea sportiva di PEUGEOT Cycles.

La bicicletta PEUGEOT eLC01 è proposta in versione da 26 o 24 pollici al prezzo di 1.499 € (con IVA francese al 20% compresa). Commercializzata nella versione da 24” dall'ottobre 2018, completa la gamma dei modelli della serie LEGEND, caratterizzata dallo stile neo-retro, dedicate all’uso cittadino (City e Fixie). È acquistabile online sul sito PEUGEOT Cycles oppure presso la rete dei Concessionari PEUGEOT aderenti all’iniziativa.

Tutte le biciclette PEUGEOT sono acquistabili online sul sito web https://cycles.peugeot.fr/ dove l’acquirente può consultare la disponibilità dei modelli della gamma. Può ricercare il modello partendo dalla misura del telaio (S, M, L o XL), proseguendo poi con il colore e la potenza della batteria (per i modelli ad assistenza elettrica).